MSFL, 23. kolo -

ČSK Uherský Brod – SFK Vrchovina 3:0 (0:0)

Branky: 50. Lorenc, 72. Gettler, 86. Košák. Rozhodčí: Svoboda – Drozdy, Tomanec (Rabušic). Žluté karty: Mančík, Josefík – Sytař. Diváci: 165.

Uherský Brod: Jícha – Pavlíček, Lorenc (85. Košák), Švrček, Josefík (70. Gettler), Mančík (60. Strachoň), Sklenář (46. Šmatelka), Michalec, Vrága, Nevařil (85. Malenovský), Venený.

Vrchovina: Šmída – Vícha (78. Bača), Hekerle, Černý, Michal, Svoboda (66. Partl), Batelka, Šteffl (66. Sytař), Duba, Matulka, Duda (75. Trojánek).

Zkušený trenér musel tým dávat po debaklu ve Zlíně složitě dohromady. „Týden byl takový zvláštní, nebylo jednoduché kluky zvednout a připravit je na další těžký zápas. Na podobný duel jsme ale dlouho čekali, protože se soupeři, jakými jsou Kroměříž, Hlučín, Uničov nebo Olomouc B se moc měřit nemůžeme,“ říká.

Onda si se svými svě

řenci hru protivníka důkladně rozebrali na videu, i díky zápasu Vrchovině proti Otrokovicím dokázali eliminovat hlavní zbraně Vrchoviny.

„První poločas jsme směrem dozadu zvládli velice dobře, ale ve hře dopředu jsme byli nepřesní, nedůrazní a pomalí,“ uvedl Onda.

Úvodní část tak fanoušky příliš nenadchla. Zato s druhým poločasem museli být diváci na Orelském stadionu spokojení. „V kabině jsme si něco řekli a náš výkon se rapidně zlepšil. Druhá půle jednoznačně vyzněla v náš prospěch,“ těší brodského kouče.

Slovácký celek poslal do vedení v 50. minutě Lorenc, který se prosadil po akci Michalce a Josefíka. Pak přišly chvíle střídajících hráčů. Gettlera s Košákem byli po svém příchodu na trávníku jen několik málo vteřin, když se zapsali mezi střelce.

Gettler skóroval po centru Švrčka, když parádně převzal míč a prudkou ranou překonal hostujícího gólmana Šmídu, v závěru se po standardní situaci Šmatelky hlavou prosadil obránce Košák.

Vrchovina si ani po změně stran výraznější šance nevypracovala.

Fotbalisté Uherského Brodu se díky výhře 3:0 posunuli před Zlín B na třinácté místo, před sedmnáctou rezervou Jihlavy, která je na sestupové pozici, má již šestnáctibodový náskok.

„Kdo umí počítat tak ví, že rozhodnuto ještě není. Navíc my jsme si dali nějaký cíl. Po podzimu jsme se drželi v horní polovině tabulky, což se nám na jaře trošku rozsypalo. Po odstoupení Dolního Benešova jsme přišli o tři body, zaváhali jsme i s jinými soupeři. Teď máme motivaci takovou, že kdyby druhá liga dopadla jinak, abychom neskončili na takovém místě, ze kterého by se sestupovalo. Máme před sebou posledních pět zápasů, pokusíme se získat co nejvíce bodů,“ dodává Onda.