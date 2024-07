Na tohle nejsou z minulých sezon zvyklí. Fotbalisté Strání po postupu do třetí ligy ještě nevyhráli. V letní přípravě pod novým trenérem Dušanem Tesaříkem zaknihovali třetí porážku. Po druholigové Viktorii Žižkov a juniorce Slovácka nestačil nováček MSFL ani na divizní Vsetín.

Na Valašsku padl 1:2 a týden před prvním soutěžním utkání má o čem přemýšlet.

„Je to pořád stejná písnička. Bez kondice se prostě nedá hrát fotbal,“ opakuje nový trenér Strání Dušan Tesařík.

Přípravný fotbal -

FC FASTAV VSETÍN – FC STRÁNÍ 2:1 (2:0)

Branky: 40. a 41. Martin Mlýnek - 64. Jan Michalec. Strání: Nemrava - Kičin, Dekleva, Švrček, Řihák, Matúš, Castro, Silnica, Jahoda, J.Michalec, Hruboš. Střídali: Hodál - Liavynets, Nomilner, Bobčík, Tamasco.

Bývalý ligový záložník chtěl tým přetvořit k obraz svému, nyní musí ze svých požadavků slevit. Dobře ví, že třetiligový nováček nyní nemá na to, aby hrál běhavý fotbal s celoplošným presinkem.

„Není to pro mě příjemní zjištění, ale herní styl musíme upravit, jinak to nepůjde,“ ví dobře.

Strání v historické divizní sezoně zdobila týmovost, soudržnost. Tým od slovenských hranic těžil hlavně ze standardních situací, dlouhých autů, gólů kanonýra Mikloviče. Po postupu do vyšší třídy ho však čekají těžší soupeři, jiná kvalita.

„Zkusíme něco vymyslet a na tréninku na tom zapracovat. Nevěšíme hlavy. Jsem u týmu teprve deset dní, nedokážu dělat zázraky. Na druhé straně věřím, že se kluci za nějaký čas posunou, bude to daleko lepší. Všechno si to musí sednout,“ říká.

Sobotní zápas se Vsetínem Strání nastavil zrcadlo, otevřel oči. „Soupeř byl ve všech směrech lepší, zaslouženě vyhrál,“ uznává sportovně.

„Domácí byl výborně organizovaní, silní na míči. Vypracovali si daleko více šancí, mohl vyhrát ještě vyšším rozdílem,“ přiznává.

Hostům na Valašsku nescházel pouze nejlepší střelec Miklovič, ale i krajní bek Holík, jenž si plnil povinnosti ve Slovácku.

Trenér Tesařík dal šanci nejen dvěma Kolumbijcům, ale i dalším hráčům.

Teď má týden na to, aby na pohárový duel ve Slavičíně, který mimochodem podlehl Hluku 2:7, vybral vhodnou sestavu a ušil mančaftu správnou taktiku, která povede k úspěchu.

„Výsledky mě zatím nebolí, z porážek nedělám žádné závěry. Věřím, že to do startu soutěže vyladíme a bude to lepší,“ dodal kouč.