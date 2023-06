ROZHOVOR/ Trénoval krajský přebor i třetí ligu, teď si vyzkouší vést mančaft v divizi. Bývalý ligový fotbalista Lukáš Pazdera po roce opouští Uherský Brod, v nové sezoně povede Vsetín.

Trenér Lukáš Pazdera po roce končí na lavičce fotbalistů třetiligového Uherského Brodu, odchází do Vsetína. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Vím, že to spousta lidí asi nechápe a myslí si, že je to krok dozadu, ale já jsem vnitřně přesvědčený o opaku. Myslím si, že dělám dobře, dva kroky dopředu,“ říká šestatřicetiletý kouč v rozhovoru pro Deník.

Uherský Brod jste udržel ve třetí lize, přesto končí. Proč?

Důvody se mi těžko vysvětlují, ale třeba pan Hamšík je zná. Přesně ví, proč jsem se po roce rozhodl pro změnu. Hlavně musím říct, že v Uherském Brodě nekončím ve zlém. Nic se mezi námi nestalo. Naopak. Za sebe musím říct, že jsem si s hráči, členy realizačního týmu i právě panem Hamšíkem vybudoval dobrý vztah a klidně s nimi zajdu na pivo.

Tak co je špatně?

Nic špatného v tom není. Stále jsem začínající trenér a jsem rád, že mi pan Hamšík, který má něco za sebou a ve fotbale toho zažil spousty, dal šanci trénovat ve třetí lize. Pod jeho vedením či dohledem jsem mohl čerpat další zkušenosti, které jsou k nezaplacení. Nikde to nevyčtu z žádné knihy ani nevyčumím z televize. Obrovsky si ho vážím. Bohužel i když jsme po podzimu byli osmí a vše vypadalo dobře, nakonec jsme hráli pouze o záchranu. Nemůžeme si myslet, jak to bylo dobré, když jsme se až do předposledního kola strachovali o sestup, hráli o všechno. Opravdu nikdo z nás nevěděl, zda se v Brodě bude při výročí 130. let hrát MSFL nebo divize. Hlavně kvůli lidem, jako je pan Hamšík nebo kolegové z realizačního týmu, počínaje asistentem Markem Kúdelou, vedoucím mužstva Michalem Slezákem, sekretářem Lekešem i dalšími lidmi, co nejsou tolik vidět, ale fotbal v Brodě by bez nich nemohl být, jsem strašně moc rád za záchranu.

Ulevilo se vám hodně?

Na záchranu není nikdo z nás pyšný. Ambice klubu by měly být úplně jiné. Vždyť po podzimu jsme byli na skvělém osmém místě. Bohužel v zimě odešel kapitán a nejlepší střelec Josefík, na výkonech se projevily i další vlivy a my hráli jenom o záchranu. Nemůžeme se plácat po ramenou, že jsme skončili čtrnáctí. Umístění není dobré. Měli jsme být někde ve středu tabulky. Jelikož jsme už v jednu chvíli byli pod čarou a přitlačení ke zdi, nakonec musíme být spokojení, protože moc velký manévrovací prostor jsme neměli, o to je záchrana sladší.

Zatímco Brod se ve třetí lize udržel, vy dobrovolně míříte do divize. Co vás na práci ve Vsetíně láká?

Několikrát jsem se sešel se sportovním manažerem Tomášem Juřicou. Máme stejný pohled na fotbal. Víme, jak to chceme dělat. Nastínil mi svoje vize, plány. Jeho směr i cesta se mi strašně líbí. Vím, že Vsetín je hokejové město, ale za mě má obrovský potenciál a výbornou mládež. Vsetínu by díky vytvořeným podmínkám v budoucnu slušela třetí liga.

Kdo vám bude v novém klubu pomáhat?

Spadám pod sportovního manažera Tomáše Juřicu. Pomáhat mi bude asistent Martin Zbranek, který dokonale zná tamní hráče i prostředí. V klubu působil jako hráč i trenér. K ruce budu mít i kondičního trenéra či trenéra brankářů. Realizační tým bude daleko širší než třeba v Uherském Brodě. Tomu by měly odpovídat i výsledky. Vzhledem k podmínkám je desáté místo v divizi pro klub nedůstojné. Nikdo ve Vsetíně nechce, aby se letošní sezona opakovala. Naopak, všichni si přejí vidět tým nahoře, aby hrál daleko důstojnější roli a čeřil postupové vody.

Už máte vyhlédnuté nějaké posily?

Něco se řeší, ale konkrétní zatím nebudu. Tým jsem na jaře párkrát viděl, nějakou představu mám. Se sportovním manažerem jsme v kontaktu, zastáváme podobný názor. Bavíme se o fotbale, mužstvu. Nastavili jsme si nějaká pravidla, určily kroky, kterých se chceme držet. Určitě dojde nějakým příchodům a odchodům, všechno je v kompetenci Tomáše Juřici. Já jsem Vsetín až do minulé soboty vůbec neřešil. Měl jsem svoje starosti v Uherském Brodě, kde jsem pracoval na sto procent. Bylo by to vůči Brodu nefér. Vsetín mě začal zajímat až po zápase s Vítkovicemi, když jsme měli jistou záchranu.

Co víte o divizi?

Rok jsem trénoval v Luhačovicích krajský přebor, teď jsem byl sezonu v Uherském Brodě. Divize je mezi těmito soutěžemi, o soupeřích a soutěži mám velice dobrý přehled. Spousta týmů je z regionu, ze Zlínska. Ať už jde o Baťov, Slavičín, Holešov nebo Skaštice. Samozřejmě informací nemám tolik jako o soupeřích ze třetí ligy, ale spoustu divizních fotbalistů znám, s některými jsem dokonce ještě hrál. Na seznámení bude dost času. Jistě mi pomohou adaptovat se zmiňovaní Juřica se Zbrankem a dalšími lidmi z vedení. Už jsme spolu měli úvodní sezení. Měl jsem z toho velice dobrý pocit. Každý ví, co má za úkol a společně půjdeme za naším cílem.

Ve Hvozdné budete pokračovat jako hráč?

Samozřejmě na prvním místě už je trénování, což ve Hvozdné dobře vědí. Když jsem měl čas, vždycky jsem rád pomohl, ale ne vždy mi to vycházelo. Nechci nic dopředu slibovat, ani nevím, jestli má o mě Hvozdná zájem, ale když se domluvíme a zápasy se mi nebudou křížit, rád klukům pomohu.

Stihnete před nástupem do Vsetína dovolenou?

Doma se všichni těšíme na to, až si v teple odpočineme. Chystáme se do Turecka. V dnešní době je ale člověk díky telefonu k dispozici téměř 24 hodin denně, takže fotbalu úplně neuniknu. Určitě ho budu na dálku řešit, ale věnovat se chci i přítelkyni. Fotbalu bude po návratu až dost. (úsměv)