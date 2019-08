Domácí kouč Ondrůšek zažil na lavičce mateřského oddílu parádní premiéru.

„Samozřejmě vždycky to může být lepší, ale na to, že máme za sebou pouze krátkou měsíční přípravu a že jsme v létě ani jednou nevyhráli, tak to bylo dobré. Jsem rád, že jsme si to pošetřili na první kolo,“ radoval se trenér Uherského Brodu.

Kromě Ondrůška se publiku poprvé v mistrovském utkání po příchodu k řece Olšavě představili také obránce Flasar se záložníky Pospíšilem a Sklenářem, ve druhé půli se na trávník dostal také Lukáš Mareš.

„Jsem rád, že se nám podařilo všechny avizované příchody dotáhnout do konce. Možná ještě jeden posun v kádru nastane, ale všechno je věcí jednání,“ říká.

Naopak mladý hostující trenér Dominik Kroupa, který převzal v klubu nejen roli kouče prvního týmu, ale také funkci manažera, si bude muset na první body počkat.

„Dolní Benešov má podobný tým jako minulý rok. Soupeř má hru založenou na fyzické zdatnosti. V sestavě má vysoké a urostlé hráče, kteří spíše nakopávají dlouhé balony dopředu a hrají silový fotbal. My jsme se tomu nechtěli přizpůsobit. Spíše jsme chtěli hrát kombinačně a po zemi,“ vysvětluje Ondrůšek.

Slovácký celek začal dobře a hned v úvodní půlhodině několikrát zahrozil. Do vedení šli Broďané ve 25. minutě, kdy hezkou akci přesně zakončil Mančík. Dolní Benešov v úvodní části příliš nebezpečný nebyl, přesto krátce po přestávce výsledek srovnal. Na 1:1 upravil Blahuta.

Domácí si však rychle vzali vedení zpět. Po standardní situaci se trefil obránce Pochylý. Zbytek utkání už patřil domácím. V 70. minutě nováček Sklenář svým premiérovým gólem v novém dresu zvýšil na 3:1, triumf Broďanů pečetil střídající Malenovský.

„Jsem rád, že jsme i po špatné pasáži a nevydařeném nástupu do druhé půle brzy dali druhý gól. Za rozhodnutého stavu už jsme mohli něco ukázat i divákům,“ dodal Ondrůšek.

Jeho tým už v pátek čeká cesta na Vysočinu, kde vyzve Velké Meziříčí.

FORTUNA:MSFL, 1. kolo -

ČSK Uherský Brod – FC Dolní Benešov 4:1 (1:0)

Branky: 25. Marek Mančík, 49. Michael Pochylý, 70. Petr Sklenář, 89. Martin Malenovský – 47. Matyáš Blahuta

Rozhodčí: Zaoral – Slabý, Vostrejž (Kundelius)

Žlutá karta: Haas (Dolní Benešov)

Diváci: 269

Uherský Brod: Dostál – Flasar, Vrága, Pochylý, Nevařil – Pospíšil (72. Jaroněk), David, Sklenář (86. Sedláček), Mančík (54. L. Mareš) - Chwaszcz, Josefík (75. Malenovský).

Dolní Benešov: Lasák – Býma, Romaněnko, Rubý, Moravec, Blahuta, Gebauer (84. Foitzik), Haas, Karčmář, Pecuch (84. Skroch), Baránek (65. Labuda).