„Byla to klasická zimní příprava. Zátěž jsme rozdělili mezi všechny hráče. Utkání hodně ovlivnilo počasí, silný vítr vadil všem, ale na to se nechci vymlouvat. I když jsme v hrubé přípravě a zkoušíme, utkání jsme měli zvládnout lépe,“ ví dobře kouč ČSK Miroslav Ondrůšek.

Hostující trenér Pavel Hajný byl s výsledkem i hrou mužstva o poznání spokojenější. Valaši se soupeři z vyšší soutěže vyrovnali, rozdíl mezi týmy nebyl skoro žádný.

Přípravný fotbal -

ČSK UHERSKÝ BROD – TJ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 1:1 (1:1)

Branky: 18. Váňa – 2. Gomola. Rozhodčí: Tomanec – Štipčák, Martinák. Diváci: 50.

„Zápas jednoznačně ovlivnil silný vítr. I rozehrát míč byl místy velkým problémem. V prvním poločase, kdy jsme hráli proti němu, měli domácí územní převahu, ale do šancí jsme je nepouštěli. Naopak my jsme po vedoucí brance mohli přidat druhý gól. Ve druhé půli byla hra vyrovnaná. Vyložených šancí jsme ale měli víc,“ míní Hajný.

Za hosty skóroval Tomasz Gomola. Urostlý forvard, který prošel mládeží Baníku Ostrava a v minulosti hrával za Havířov, Třinec, Petrovice či Nový Jičín, se do Valašského Meziříčí vrací po téměř šesti letech, naposledy byl v Polsku.

„Jelikož má Výmola dlouhodobě problémy se zády, když na podzim odehrál jenom čtyři zápasy, a nevíme, jak na tom bude, jednoho takového hráče jsme vpředu potřebovali,“ říká Hajný.

Od devětadvacetiletého forvarda si hodně slibuje. „I když pohybově na tom není úplně nejlépe, má to v noze. Je to střelec,“ chválí rodáka z Jablunkova.

Strání i bez kanonýra Mikloviče nasázelo Brumovu šest branek za poločas

Proti Uherskému Brodu nastoupil i stoper Tkadlec. Zlínský odchovanec zamířil na Valašsko z Otrokovic, kde byl v kádru třetiligového Zlínska.

Z Baťova města zamířil domů i dorostenec Koňařík. V sobotu kromě Výmoly nehrál ani zraněný Smilek.

Kádr třináctého týmu divize F už zřejmě mnoha změn nedozná. „Chtěli bychom ještě hráče na jeden post, ale netlačíme na to,“ pronesl Hajný.

Za Uherský Brod nastoupila hned čtveřice hráčů druholigové Kroměříže. Zatímco Votava s Novotným už v ČSK na podzim hostovali, brankář Lebánek s krajním bekem Mazurykem jsou v týmu nováčci.

Na hrotu byl navrátilec Váňa, jenž podzim strávil ve Štítné nad Vláří. Kouč Ondrůšek ale zkouší i další borce.

„Někteří se jeví dobře a zůstanou tady, jiní se vrátí do nižší soutěže. Ještě další týden dáme prostor všem, postupně však kádr zúžíme. Mužstvo bychom ale rádi doplnili o jednoho či dva hráče,“ přiznává.

Mimo hru jsou dál brankář Kohoutek, jenž má problémy s kolenem, proti Valašskému Meziříčí nenastoupili ani Vrbka, Mančík nebo Flasar. K dispozici nebyl ani ex-ligový Železník.

Fotbalistky Brodu získaly reprezentantku i její spoluhráčku ze Slovácka

Sobotní duel nic převratného nepřinesl. Padesátka diváků se na Lapači v nevlídném počasí nudila. Vzruch přinesl pouze úvod střetnutí.

Hosté šli do vedení hned ve 2. minutě. Gomola nejprve poslal míč do tyče, ale následně jej uklidil do sítě a otevřel skóre. Vzápětí měl na kopačce druhý gól ValMezu Hrdlička, v jasné šanci ale mířil jen do připraveného brankáře Somberga.

Broďané zahrozili Váňou. První střelu poslal ještě mimo, ale druhým pokusem srovnal na 1:1.

I ve druhé půli se hrálo spíše mezi šestnáctkami, šancí bylo jen velmi málo.

Rozhodnout mohl čtvrt hodiny před koncem hostující Veselý, gólmana Lebánka však neprostřelil.

Slovácký celek po změně stran srážely nepřesnosti, jednoduché ztráty. Do zakončení se domácí dostali až na konci. Kovaří, Bulko i Zámečník ale mířili ve slušných pozicích mimo.

Fotbalisté Uherského Brodu další zápas sehrají už v pátek, kdy na Lapači vyzvou divizní Baťov. Valašské Meziříčí se představí v Novém Jičíně.