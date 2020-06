Trenérovi Martinu Ondovi návrat do Uherského Brodu vyšel. Slovácký celek pod vedením staronového kouče, který třetiligový tým z lavičky dirigoval po jedenácti měsících, v sobotním přípravném zápase zvítězil na hřišti v Liptále proti diviznímu Vsetínu 3:1. Hosté utkání otočili třemi brankami v závěrečné půlhodině. Nejprve z penalty vyrovnal stoper Vrága, obrat dvěma góly završil Šmatelka.

Fotbalisté Uherského Brodu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Libor Kopl

„Na to, že to byl první zápas po třech měsících, tak to nebylo úplně špatné. Začátek byl kostrbatý, na klucích bylo vidět, že se dlouho nehrálo. Vsetín měl v první půli více ze hry, ale my jsme se postupem času zlepšili a závěr už byl zcela v naší režii,“ zhodnotil sobotní přípravné střetnutí kouč vítězů Martin Onda.