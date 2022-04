„Všichni víme, jak tabulka vypadá a vážnost situace si uvědomujeme. Budeme bojovat, abychom Uherskému Brodu třetí ligu zachovali. Z historického hlediska klub do této soutěže jednoznačně patří. Navíc v příštím roce klub oslaví 130 let od svého vzniku. Skvělým dárkem k tomuto významnému jubileu by bylo zachování třetiligové příslušnosti. Já i hráči pro to uděláme maximum," slibuje trenér slováckého celku Martin Onda.

V čem vidíte hlavní příčinu toho, že se vám na jaře prozatím nepodařilo zvítězit?

Je to naprosto jednoduché. Ve většině zápasů byli naši soupeři lepší a vyhráli naprosto zaslouženě. Dostáváme velmi laciné branky a na druhé straně jsme zatím směrem dopředu neproduktivní.

Poslední domácí zápas jste odehráli dopoledne. Jedním z důvodů byl pokus nalákat do ochozů víc diváků. Jak to ale vypadá, přišli zas jen ti skalní. Budete v tomto experimentu pokračovat?

Nepovažuji to za experiment. Spíše je to nový trend. V poslední době přešla na dopolední termín většina týmů. My budeme pokračovat dle hlášenek před startem jarní části sezony. Takže utkání s Velkým Meziříčím odehrajeme ještě dopoledne. Další zápasy už budeme hrát v tradičním termínu. Tedy v sobotu odpoledne, na což jsou naši příznivci z historického hlediska zvyklí. Co bude v nové sezoně, to se teprve uvidí.

Kroměříž zdolala Uherský Brod. Onda: Byli jsme jako Ježíšci, co nosí dárečky

Remízu s posíleným Frýdkem-Místkem lze vzhledem k průběhu zápasu považovat za úspěch. Vždyť soupeř trefil tyč a břevno. Souhlasíte s tímto názorem?

Byl to rozhodně silný soupeř, my jsme ale také měli možnosti ke vstřelení branky. Bohužel gól nedal nikdo, takže z toho vzešla bezbranková remíza. Každý bod se ale počítá. Čeká nás ještě hodně náročné jaro.

Na hřišti lídra tabulky v Kroměříži jste prohráli 0:3 a po zápase jste v tisku hráče označil za Ježíšky, co nosí dárečky. Byl jste po zápase hodně naštvaný?

Spíš zklamaný. Z toho, co jsme prvnímu týmu tabulky darovali.

S jakou taktikou vyrukujete na dopolední domácí zápas proti Velkému Meziříčí. Co je potřeba udělat pro zisk tří bodů?

Určitě víc odvahy ve finální fázi. Je potřeba trefovat zařízení, snad se něco ujme. Tři body by se nám náramně hodily. Věřím, že hráči udělají pro jejich zisk maximum.

Autor: Petr Zpěvák