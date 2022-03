Bydlíte v Otrokovicích, je tedy zápas proti Viktorii Otrokovice pro vás osobně hodně prestižní?

Vždycky byl. Na Viktorce jsem strávil dlouhou dobu jako hráč a pak i jako trenér. Bydlím kousek od hřiště. V poslední době už to ale není jako dříve. Kádr Viktorky se za poslední dobu hodně změnil, je tam velká převaha hráčů z jiných krajů Moravy. Vždyť v minulém kole nastoupil v základní sestavě Otrokovic pouze jeden nebo dva hráči ze Zlínského kraje. V každém případě to ale derby je, takže nás asi čeká hodně emotivní utkání.

Po dvou odehraných kolech tým uhrál dva body za dvě remízy. Jste s bodovým ziskem spokojen?

Nejsem ani zcela spokojen, ani nějak přehnaně zklamán. Určitě jsme chtěli, stejně jako naši soupeři, v těchto utkáních zvítězit. Vzhledem k tomu, že jsme ale hráli proti týmům z první šestky, musíme tyhle remízy brát. Obě utkání mohla při troše štěstí dopadnout lépe, ale na druhou stranu také hůře.

Zatímco domácí utkání proti Rosicím bylo skoupé na vyložené šance, následný zápas proti béčku Slovácka přinesl gólové hody. Čím si to vysvětlujete?

Určitě rozdílností herního stylu obou soupeřů. Zatímco první utkání bylo velmi tvrdé a bojovné, na Slovácku už to byl otevřenější fotbal. Jde také o to, že žádná příprava se nepřiblíží fyzickému a taktickému nasazení soutěžních utkání. Zápas s Rosicemi byl první po dlouhé době, který se odehrál ve vysokém soutěžním tempu. Byl vedený spíše takticky, s minimem chyb na obou stranách.

Odehrajete třetí utkání v řadě na umělé trávě. Lze to považovat za výhodu, když jste celou zimní přípravu odehráli na umělém povrchu na Lapači?

Není to taktický záměr. MSFL, byť není profesionální, má v soutěži nejvíc týmů a tak začínáme celkem brzy a terény na přírodních hřištích nejsou na většině stadionů ještě v takovém stavu, aby se na nich dalo hrát. A navíc na umělce se přes zimu připravovaly všechny týmy, takže to nějaká extra výhoda není.

Viktoria Otrokovice má takřka nový kádr oproti podzimní části, bylo složité se na ni připravit?

Na poslední chvíli tam přišlo několik kvalitních hráčů. Určitě jsou pro nás méně čitelní, na druhou stranu by se u nich mohla projevit určitá nesehranost. Naše příprava je stejná, jako na každého jiného soupeře.

Těsně před startem soutěže tým opustili ofenzivní hráči Váňa s Jaroňkem, kteří zamířili na Slovensko. Jak velké je to oslabení?

Tohle už je pro nás uzavřená věc. S oběma jsme do jarních bojů počítali, oni udělali, co udělali a my se soustředíme na sebe.

Jediným nováčkem v kádru je Ondřej Strachoň ze Zlína. Jak se jeví?

Jeví se dobře. Je to mladý hráč, který pro nás určitě bude přínosem. Přišel k nám tři týdny před zahájením sezony, odehrál s námi dvě přípravná utkání, takže musí být trpělivý. Určitě nám pomůže.

Je pravděpodobné, že ještě někdo nový přijde, nebo odehrajete odvetnou část s kádrem, který je momentálně k dispozici?

Vzhledem k výše zmiňovanému útěku dvou hráčů, bychom kádr rozšířit určitě potřebovali. Čeká nás hodně těžkých utkání. Takže na tohle odpovím asi takto: Nevím jestli pravděpodobné, ale je to možné.