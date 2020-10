„Chápu, že situace je, jaká je, na druhé straně se vyjádření politiků a epidemiologů dost často mění, takže se s verdiktem možná mohlo ještě chvíli počkat. Za mě to rozhodnutí přišlo trošku brzy,“ míní trenér ČSK Martin Onda.

Odpískaný podzim jej úplně nezaskočil, spíše ho zajímá, kdy bude MSFL pokračovat. „Nevím, zda svazoví činovníci už mají nějaký plán, ale jediné, co v této situaci potřebuji vědět, kdy začneme zase hrát,“ říká.

I když kouč Broďanů nevěří, že se situace brzy zlepší a vládní nařízení rozvolní, rád by co nejdříve znal novou termínovou listinu.

„Ať vím, kdy mám dát klukům volno a jak nachystat přípravu, protože trénink vždycky směřuje k nějakému období. Je potřeba načasovat formu, dát mužstvo fyzicky do kupy,“ líčí.

Že by se ale druhá polovina sezony odehrála systémem sobota – středa – sobota, to si známý kouč nedokáže vůbec představit.

„Kádr není nafukovací. Hlavně hráči chodí do práce, nejsou profíci, kteří se starají jenom o fotbal, takže aby za půl roku odehráli čtyřiadvacet soutěžních utkání a dalších třeba sedm přípravných, je absolutně nereálné,“ míní Onda.

Tomu by ani nevadilo, kdyby se sezona rozjela už na konci ledna či začátku února.

„V tom žádný problém nevidím. Je úplně jedno, zda budeme hrát přípravné nebo mistrovské zápasy. Většina týmů stejně má umělku, na které se v zimě připravuje, takže podmínky by pro všechny byly stejné,“ je přesvědčený. „Navíc je to pro mě daleko schůdnější než všechny dohrávky nacpat doprostřed každého týdne,“ přidává.

Dřívějšímu jarnímu startu chce padesátiletý kouč uzpůsobit také zimní přípravu.

Zatím se fotbalisté Uherského Brodu připravují individuálně, do skupinek je trenér Onda nerozděloval. „Kluci chodí běhat do lesa. Vědí, co mají dělat,“ říká Onda. O svěřencích má díky různým aplikacím přehled. „Toto funguje,“ tvrdí s úsměvem.

Otázkou je, jak dlouho bude fotbalisty bavit pouze běhat bez míče. Každý chce na hřiště, být v kolektivu. „Bohužel minimálně dva a půl měsíce neodehrajeme žádný zápas,“ uvědomuje si.

S výkony i výsledky panuje v Uherském Brodě spokojenost. Tým v jedenácti duelech získal slušných patnáct bodů, v třetiligové tabulce je jedenáctý. „Prohráli jsme pouze dvakrát, takže přezimování je celkem dobré. Jenom škoda, že se soutěž přerušila zrovna v době, kdy jsme za sebou měli dvě výhry a před sebou utkání se soupeři, co jsou v tabulce za námi,“ uvedl.

Jeho tým se měl o důležité body porvat kromě Hlučína a Vyškova také s béčkem Zlína, Dolním Benešovem, Vrchovinou či poslední Jihlavou. „Těžší soupeře jsme měli na začátku,“ připomíná drsný los Onda.