V Uničově to znovu nevyšlo. Přestože se vám podařilo snížit na rozdíl jediné branky, na případný bodový zisk to zase nestačilo. Jaké jsou hlavní příčiny porážky?

Neproměnění čtyř vyložených gólových šancí a dva trestné kopy soupeře. To co my zahodíme, naši soupeři promění. V tom je hlavní rozdíl.