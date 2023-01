V přípravě máte silné soupeře. Po druholigové Myjavě vás čeká také ambiciózní Vyškov. Bylo to vaše přání?

Je to jedině dobře, že máme takto kvalitní soupeře. Samozřejmě, můžeme si vybrat papírově slabší týmy a ty výsledky budou pro nás příznivější, ale my potřebujeme hrát těžké zápasy ve velké intenzitě. Jsme na devátém místě třetí ligy, také je potřeba říct, že ti soupeři s námi chtějí hrát – zápas s atraktivním soupeřem je i odměna pro kluky. Také zato paří dík panu Hamšíkovi (předseda klubu), který soupeře domluvil.

Jako hráč jste zažil zimní přípravy ve Zlíně nebo třeba v ostravském Baníku. Vzal jste si něco z těchto příprav do Uherského Brodu?

Nebudu říkat, že mám na zimní přípravu kuchařku, to bych kecal. Je to také inspirace toho, co jsem zažil jako hráč. Je to inspirace toho, jak jsem se osobně cítil po přípravě. Čerpám z těchto zkušeností. Také se potkávám s trenéry a diskutujeme o modelu zimní přípravy. Snažím se vzít z toho to nejlepší. Jestli je to dobře nebo špatně, to uvidíme v úvodu března, kdy začíná naše soutěž.

S jakým kádrem jdete do jarních bojů?

Pokud mám mluvit o odchodech, tak největší ztráta je pro nás Josefík, který míří do Rakouska. Už nepočítáme s Gettlerem a Sedláček, to jsou hráči, kteří byli na podzim málo vytížení. Na druhou stranu přišel ze Zlína Daniel Valenta. Je to mladý hráč, který si připsal několik startů za juniorku ve třetí lize a dal jednu branku. Je to odchovanec Brodu a pro diváky příslib. Uvidíme, co nás ještě čeká, čas ukáže, jestli někdo přijde nebo odejde.

Je to jediná posila?

Je tu i Mančík ze Slavkova, ale ten už u nás byl. Nechci říkat, že je tady na zkoušku, všichni ho v Brodě znají.

Pokud se budeme bavit o zkušenostech, tak jaký má Uherský Brod věkový kádr?

Když jsem si dělal po podzimní části vnitřní analýzu, tak náš věkový průměr byl 22,7 let, což je mladé mužstvo. Když nebudeme počítat v soutěži juniorky, tak jsme patřili na podzim do první pětky nejmladším týmů. Ta budoucnost v Uherském Brodě určitě je, teď je potřeba na ní pracovat a ty mladé kluky posouvat. Ale nechci, aby bylo mužstvo jen o mladých hráčích, je potřeba, aby byl tým vyvážený.

Na koho se budete na jaře spoléhat? Kdo bude patřit k tahounům týmu?

Možná řeknu otřepané klišé, ale u nás je to spíš o týmu. U mě pořád platí, že žádný hráč nepřevyšuje tým. Je to o týmovosti, o soudržnosti a o bojovnosti celého mančaftu. Musíme držet za jeden provaz. Osobě věřím, že kluci si budou navzájem pomáhat. Je to o týmu a maximální odpovědnosti každého jedince na hřišti.

Jste na devátém místě tabulky. K postupu máte stejně daleko jako k sestupu. O co bude Uherský Brod na jaře hrát?

Přání všech je, aby byl na naši hru příjemný pohled. Osobně chci minimálně obhájit devátou příčku. Nechci se dívat za pozice pod námi. Po podzimu jsme si vytvořili v tabulce nějakou bodovou rezervu. Na jaře chceme hrát o lepší půlku tabulky.

Ještě jedna otázka na závěr. Patříte k mladým trenérům. Tykáte si s hráči?

Určitě jim tykám, oni mně většinou vykají. Na prvním tréninku v létě jsem jim řekl, že nebudu řešit, jestli mně budou tykat nebo vykat. Vždycky je to respektu k určité osobě. Jsou hráči, kteří mně tykají, to jsou ti, s kterými jsem hrával. Ze své vlastní zkušenosti ví, že vykání nadřízené osobě je přirozené. Hráči by si měli uvědomit, kdo je hráč, trenér nebo a ředitel klubu.