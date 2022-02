Jeho tým se měl na závěr zimní přípravy utkat v sobotu se Slavičínem, divizní tým se ale soupeři hned na začátku týdne omluvil. Kvůli marodce nemá mančaft dohromady.

„Samozřejmě to pro nás byla velká komplikace. Bylo to domluvené dlouho dopředu. Navíc jsme to brali jako generálku. Museli jsme narychlo shánět soupeře. Jsem rád, že nám Luhačovice vyšly vystříc a zahrály si s námi. Tímto jim děkujeme,“ prohlásil Onda.

Přípravný fotbal -

FK Luhačovice – ČSK Uherský Brod 0:1 (0:0). Branka: Váňa

I když nakonec mohli Broďané vybírat i ze slovenských třetiligových týmů, nakonec to neřešili a sehráli duel s Luhačovicemi.

Druhý tým krajského přeboru k přípravnému duelu přistoupil se vší vážností, soupeře z vyšší soutěže trápil, nic zadarmo mu nedal.

„Domácí se na nás úžasně nachystali, nažhavili. Jezdili po hřišti, lítali, doráželi nás. Pro naše kluky to bylo na tamním menším hřišti hodně složité,“ říká. „Navíc asi měli v hlavách, že se nikdo nechce týden před mistrovským utkáním zranit. I tak jsme si ale v první půli vypracovali asi pět vyložených šancí, které jsme nedali,“ přidal zklamaně.

Nějaké šance hostů pochytal domácí gólman, další skončily na břevnu nebo těsně mimo. „Mrzí mě, že jsme utkání nezlomili už v první půli. Šance na to byly,“ uvedl.

Luhačovice i po změně stran bojovaly, byly pořád aktivní. „Na to, že hrají krajský přebor, byl jejich výkon velice dobrý,“ chválil protivníka Onda.

Broďané měli ve druhém poločase na umělé trávě trošku více prostoru, situace v předfinální fázi ale řešili špatně. „Nějaký tlak jsme měli, ale vyložené šance jako v úvodní části jsme si už nevypracovali,“ přiznal kouč ČSK.

Rozhodnutí padlo patnáct minut před koncem, kdy se trefil z dálky Váňa. Favorit už vedení 1:0 nepustil, i bez Malenovského a Veneného dovedl poslední přípravný zápas do vítězného konce.

„Jsem rád, že jsme zápas mohli odehrát, ale vyložená generálka to nebyly. Každý zápas, který jsme v zimě sehráli, nám něco dal, ukázal. Hlavní bude, co předvedeme za týden,“ ví dobře Onda.

Na jaře bude mít k dispozici stejný tým jako na podzim. Jedinou novou tváří je Ondřej Strachoň. Mladý forvard se do Uherského Brodu přesune ze Zlína, kde hrával za juniorku. „Doufám, že to klapne. Počítáme s ním,“ řekl Onda.

Jeho tým se nyní začne chystat na domácí sobotní dohrávku 16. kola s Rosicemi. Právě duel se Slovanem odstartuje druhou polovinu sezony. Jinak MSFL začíná až první březnový víkend.

„Určitě je to pro nás lepší varianta než to dohrávat někdy na podzim, kdy to nešlo. I když je to celkem brzy, soupeře bychom stejně sháněli, takže žádný problém v tom nevidím,“ říká Onda.

„Výsledky i přípravu Rosic sledujeme, vydaly se trošku jinou cestou než my. Na rozdíl od nás měli silnější soupeře, hrály i s týmy z druhé ligy. Příprava je sice důležitá, mistrovská utkání jsou však něco jiného. Uděláme všechno proto, abychom těžký zápas zvládli a jaro odstartovali co nejlépe,“ dodal.