Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Po úvodní domácí porážce s Brnem B ponechal stejnou základní sestavu, jenom změnil rozestavení. Hostům scházeli Valenta s Mazurykem, do hry se dostalo všech pět náhradníků.

Body to ale Broďanům nepřineslo.

Také domácí trenér Vorlický dal od úvodních minut příležitost stejným borců, co nastoupili v základní sestavě při předchozím úspěšném duelu se Znojmem.

První zakončení si připsal v 7. minutě hostující Votava, se střelou z úctyhodné vzdálenosti si Nešetřil bez větších problémů poradil. Blansko drželo míč na svých kopačkách, ale nemohlo najít cestu přes hluboký blok hostů. Broďané naopak hrozili ze standardních situací a po rychlých protiútocích. Po jednom z nich pálil ve 27. minutě vedle levé tyče Votava.

Ve 38. minutě měli domácí velkou šanci. Po rohu Jambora si na míč naskočil Blažík a brankář Kohoutek jeho hlavičku fantasticky vyrazil na roh. Ve 43. minutě vyslal tvrdou střelu z přímého kopu aktivní Votava, Nešetřil byl však na místě a míč vyrazil do bezpečí. Krátce nato po prodlouženém autovém vhazování netrefil branku z jasné pozice hlavou Pus.

„První poločas byl z naší strany dobrý. I když byl soupeř fotbalovější a lepší na balonu, vzadu jsme to zvládli poměrně dobře. Co jsme si řekli, to kluci splnili,“ těšilo Ondrůška.

Jenže o přestávce provedl blanenský kouč Vorlický tři změny v sestavě, což domácím pomohlo.

Gimsay ještě zblízka Kohoutka nepropálil, ale vzápětí už Blanenští slavili. Gimsay prošel po levém křídle, před prázdnou brankou našel volného Sedláka, který usměrnil míč do sítě. „Škoda zbytečné chyby,“ litoval Ondrůšek.

Domácím vedoucí branka pomohla. Dál se tlačili do zakončení. Tečovaná rána Gimsaye skončila těsně vedle levé tyče. Zablokovaná střela Šmerdy se dostala ve vápně k Sedlákovi, záložník Blanska ovšem v dobré pozici neuspěl.

V 67. minutě ovšem podruhé zafungovalo spojení Gimsay - Sedlák. Prvně jmenovaný našel po přihrávce od Bednáře mezi stopery nabíhajícího Sedláka a ten střelou ke vzdálenější tyči zvýšil na 2:0.

Blansko mělo dál utkání pod kontrolou a soupeře do šancí nepouštělo. Pojistit vedení domácích mohl Němec, po přihrávce Sedláka ale Kohoutka nepřekonal, následně pálil Jaroš vysoko nad břevno Jaroš.

Broďané na konci střetnutí otevřeli hru a závěr zašmodrchali. V 90. minutě se z dálky opřel do míče Leskovjan, jehož dělovka zapadla s přispěním břevna a tyče za záda bezmocného Nešetřila. Hosté se v nastaveném čase snažili o vyrovnání, obrana Blanska ale všechny nebezpečné centry odvrátila.

Zatímco Blansko zůstává po dvou kolech stoprocentní, celek ze Slovácka po letní pauze ještě nebodoval. Za týden hraje doma proti Znojmu.