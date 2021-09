Ten alespoň závěrem pochválil za výkon rozhodčí. „Pískali fakt bezvadně. Kdyby tomu tak bylo pokaždé, byl by fotbal zase o něco dál,“ dodal.

Broďané se v závěru snažili porážku odvrátit. Zjednodušili hru, začali nakopávat dlouhé balony dopředu. Šanci na body přiživil v 89. minutě střídající Gettler, jenž si poradil s obráncem Blanska a uklidil do sítě.

Blansko naopak ve druhém poločase ožilo, tlačilo se do zakončení. Tvrdou dělovku Elekany bravurním zákrokem zneškodnil gólman Jícha, který si poradil i se šancí Macha a chytrým pokusem domácího kapitána Machálka.

Jenže po přestávce se obraz hry razantně změnil. „Nepochopitelně jsme začali ztrácet balony, vůbec nám to nešlo. Z naší strany to bylo takový utrápený zápas,“ přiznal hostující trenér.

Jindy hlavní zbraň Broďanů tentokrát nezafungovala. „I tak jsme věřili, že to ve druhé půli zlomíme a výsledek otočíme, protože soupeř byl hratelný,“ uvedl Onda.

Jiné šance Blanenští v první půli neměli. Broďané byli v úvodní části aktivnější, soupeře několikrát přimáčkli, ale z tlaku vytěžili jen rohy a centry. „Standardky jsme kopali celkem dobře, ale ve vápně nebyl nikdo, kdo by balon usměrnil hlavou do sítě,“ posteskl si Onda.

Hosté jenom v prvním poločase zahrávali sedm rohů, měli pár slibných akcí, žádnou z nich ale nedotáhli do gólového finále. „Zápas jsme si prohráli tak trošku sami,“ cítí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.