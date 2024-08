„Je to škoda. S naší výškovou převahou musí balon letět pryč. Bohužel propadl a soupeř u něj byl dřív,“ posteskl si trenér Strání Dušan Tesařík.

Soutěžní premiéra na lavičce celku z Uherskohradišťska mu výsledkově nevyšla, přesto Drtiče z hor, jak si borci od slovenských hranic přezdívají, po krátké letní přípravě posunul nejen po kondiční stránce, ale v herní disciplíně.

Proti Hlučínu to nebylo vůbec špatné. „Na úvod nás potkal těžký soupeř, který věděl, co chce hrát. Věřím, že nás tyto náročné zápasy budou posouvat dál. Kondičně se spravíme a bude to vypadat úplně jinak,“ je přesvědčený.

Strání proti Hlučínu vyrukovalo i s novou posilou. Premiéru na Zelničkách si odbyl Roman Haša. Zkušený jednatřicetiletý forvard dorazil na Strání ze slovenské Skalice. S týmem absolvoval jediný trénink a v neděli už se rval za nováčka. Na trávníku vydržel 67. minut, více toho nedal.

„Roman je silový, soubojový, dokáže podržet míč. Byl s námi jenom v pátek na tréninku, takže těžko dělat nějaké závěry, ale věřím, že pro nás bude posila,“ uvedl Tesařík.

Haša se k pořádnému zakončení, dvakrát mohl skórovat Miklovič. Slovenský kanonýr dvakrát přehazoval hostujícího brankáře Murina, ani jednou neuspěl. Stejně si vedl i Hruboš.

„Stačilo jenom přehodit brankáře,“ povzdechl si Tesařík. „Kdybychom šli do vedení, bylo by to lepší, ale musím uznat kvalitu soupeře. Hlučín jsme viděli na videu, měli jsme ho zmapovaného. Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého,“ pronesl nový kouč Strání.

Také hosté ze Slezska dorazili na Zelničky dobře nachystaní.

„Věděli jsme, že je Strání je doma silné, před vlastními fanoušky vyhrává. Hraje dominantní fotbal, s příchodem nového trenéra přidal ještě na fotbalovosti. Čekali jsme velký tlak. Pozor jsme si dávali hlavně na standardky, dlouhé auty. Vzadu jsme to ale zvládli perfektně, sami jsme si nakonec standardkou pomohli, což byl bonus,“ říká hostující kouč Lukáš Černín.

Útočník Strání Roman Haša po utkání s Hlučínem

Romana Haša po premiéře za Strání | Video: Libor Kopl

I když měl Hlučín v poli navrch, šancí měl stejně jako soupeř jenom pár. „Je to první kolo, týmy se poznávají, mančafty se sehrávají. My máme více herní mančaft, chceme být dominantní na míči. Někdy se nám to daří víc, jindy méně. Pro nás je hlavní, že jsme to zvládli a domů vezeme všechny body,“ pronesl Černín.

K dispozici neměl pouze Prause a Kuliga, jenž je po operaci.

Hostům z Hlučína se ve Strání líbilo. Vadila jim jenom dlouhá cesta, jinak si pochvalovali kulisu i zázemí. Podpořit je na druhou stranu Moravy přijeli i věrní fanoušci.

Celkem jich na utkání dorazilo 613, nikde jinde více lidí nepřišlo. „Ve Strání jsou lidé zvyklí chodit na fotbal, třetí liga je táhne,“ ví Tesařík.

Tak snad postupová euforie ještě chvíli vydrží.