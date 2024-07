„Pro mě to byl spíše kondiční trénink,“ poznamenal Tesařík.

Někdejší krajní záložník Zlína, Ostravy či Teplic si jako hráč i kouč zakládá na fyzičce a právě herní kondice celku z Uherskohradišťska na startu letní přípravy schází. „Je to náš největší problém," cítí. „Musíme na ni zapracovat. Je alfou a omegou všeho,“ přidává.

Osmačtyřicetiletý Tesařík se týmu ujal teprve v pondělí, některé hráče poprvé viděl až v den utkání.

„Pro kluky to bylo hrozně těžké. Vím, že zápas byla taková odměna za postup, ale je škoda, že jsme se nesešli už před týdnem, byli bychom dál,“ ví dobře.

Žádné velké závěry však z porážky nedělal.

Vítěz divize E šel na druholigového soupeře po pouhých dvou dnech přípravy. V první půli ještě dokázal favoritovi čelit, přečkal nějaké šance, po prostřídání už ale nestíhal, byl rád i za prohru 0:4.

„Soupeř byl na tom kondičně daleko lépe než my. Zatímco Žižkovu vrcholí příprava a v sobotu má generálku se Slováckem, my jsme v pondělí začali. Rozdíl soutěže byl znát. Druhá liga je profesionální, tady kluci přišli z dovolené,“ upozorňuje.

„V polovině prvního tréninku toho měli plné zuby a to jsme za mě nezačali nijak ostře. Ale vím, že jim nemůžu dát hned na začátku takové nálože. Nechci je zavařit. Naopak, zátěž musím dávkovat postupně. Nejde hned jet z nula na sto. Uvidíme za měsíc, kam se posuneme kondičně i herně,“ pokračuje.

Celek z Uherskohradišťska držel bezbrankovou remízu téměř celý první poločas. Ve 43. minutě ale neubránil rohový kop a obránce Divíšek hlavou otevřel skóre.

„Za mě nebyl slušný ani první poločas,“ poznamenal. „Můj fotbal má vypadat úplně jinak. Klukům poděkuji jenom za to, že to odmakali a že se snažili,“ prohlásil.

Strání si za celé utkání nevypracovalo žádnou tutovku, do vyložené šance se nedostal ani kanonýr Luboš Miklovič.

„Na úvod přípravy to pro nás byl asi až moc těžký zápas, který jsme si ale užili,“ poznamenal s úsměvem slovenský forvard.

„Pro lidi ve Strání to byl svátek, pro nás cenná zkušenost. Utkání nám ukázalo, kde máme rezervy a co nám chybí,“ míní.

Také podle nejlepšího střelce divize E minulé sezony se projevil rozdíl mezi soutěžemi. „Zatímco hosté jsou na konci přípravy, my máme teprve po druhém tréninku. Žižkov ukázal, že má kvalitní tým,“ pochválil protivníka.

Domácí nastoupili v sestavě z jara, žádná nová tvář v ní nebyla. Případné posily dostaly šanci až po změně stran, moc toho ale neukázaly.

„Musí si to sednout. Proti druholigovému mužstvu se těžko hraje,“ říká Miklovič.

Fotbalisté Strání se navíc seznamují a sžívají s novým koučem, který má větší nároky než předchůdce Beker.

„Abychom mohli praktikovat jeho hru, musíme nabrat kondičku. Za mě to bude fungovat a na soupeře platit, musíme si na to zvyknout, chce to čas,“ ví dobře.

Velkým pozitivem byla ve středu návštěva. I v tropickém počasí dorazilo na Zelničky téměř pět set diváků. Většina z nich byla zvědavá na soupeře, tým z Prahy se totiž ve Strání představil vůbec poprvé v klubové historii.

„Jsem rád, že přišlo tolik lidí, i když jsme je asi moc nepotěšili,“ tuší Tesařík.

Jeho tým si ve čtvrtek odpočine, v pátek se ale vrhne znovu do práce. Pokračovat bude po volném víkendu, další zápas sehraje až příští středu proti Slovácku B.