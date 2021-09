Ve Slovácku je od svých deseti let, ale rivalitu se Zlínem vůbec nevnímá. Fotbalista Martin Kudela se při každém souboji s krajským rivalem soustředí na sebe, svůj výkon, na soupeře nehledí, nemá rudo před očima jako jiní hráči.

Osmnáctiletý záložník Slovácka Martin Kudela (bílý dres) v derby se Zlínem B. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Já jsem to nikdy extra zvlášť neprožíval,“ tvrdí osmnáctiletý talent ze Smoliny. „I v žácích a dorostu jsme každý zápas makali naplno. Nehleděli jsme na to, že to je derby, Spíš mně přišlo, že na to Zlín víc hledí,“ přidává.