Drtiči z hor se valí do Uherského Brodu … Fotbalisté Strání mají před sebou šlágr podzimu a vedení třetiligového nováčka nabízí fanouškům i kvůli nedostatku parkovacích míst v okolí Orelského stadionu netradiční službu.

Pro fanoušky na sobotní utkání 6. kola MSFL vypravuje autobus zdarma. Příznivci ze Strání si tak mohou užít derby bez starosti se zaparkováním, navíc cesta autobusem je zdarma.

Stačí, aby si příznivci černožlutých barev předem rezervovali své místo a pak už se nemusí o nic starat.

Na zápas podzimu se chystají také v Uherském Brodě. Ani vedení ČSK nic nepodceňuje.

„Už v sobotu nás čeká dlouho vyhlížené derby s FC Strání. Rozhodně si udělejte čas, doražte na Orlák a zažijte atmosféru, která tady hodně dlouho nebyla. V nejbližších dnech ještě zveřejníme organizační informace ohledně zápasu. Snažíme se myslet dopředu a předejít všem možným komplikacím, aby to byl v sobotu především fotbalový svátek,“ přejí si Broďané.

Velmi pikantní duel čeká hlavně na hostujícího kouče Dušana Tesaříka. Někdejší ligový záložník Zlína či Teplic totiž pochází právě z královského města, kde dvacet let žil. Nyní se do Uherského Brodu vrátí jako soupeř.

„Určitě to nejen pro mě bude zajímavý zápas. Je paradoxní, že se po letech vrátím na Moravu a vedu Strání, které bude hrát proti Brodu,“ říká s úsměvem Tesařík.

V rodném městě má stále rodinu, přátele.

„Jsem kovaný Broďan, ale do zápasu půjdu jako soupeř s cílem uspět, vyhrát,“ říká.

V podobné pozici jsou i hráči Strání Jan Michalec s Filipem Hrubošem, dres ČSK ale nosili také brankář Vít Nemrava, Filip Švrček či Mario Michalec. Na druhé straně za Strání hráli Matěj Lorenc s Miroslavem Leskovanem.

„Vím, že to bude emotivní, ale hráče upozorním, aby hráli jenom fotbal. Když na hřišti uvidím jakýkoliv psychopatický výlev, hráče okamžitě sundám. Nechci s nikým válčit, ale hrát fotbal. To, co bude mimo hřiště už neovlivním,“ prohlásil Tesařík.

I když se očekává více než tisíc diváků a velký souboj okresních rivalů, kouč ČSK Miroslav Ondrůšek zůstává v klidu. Ve Strání žádné vazby nemá, hecovat soupeře nemíní.

„Já to tak neberu. Vím, že je to velké derby a spousta lidí o něm hovoří již delší dobu, ale pro nás bude hlavní, abychom utkání zvládli výsledkově a získali body, protože se potřebujeme chytnout,“ ví dobře Ondrůšek.

Šlágr 6. kola MSFL začíná na Orelském stadionu v šestnáct hodin. Deník bude u toho.