Fotbalisté ze Strání jedou na vítězné vlně. V Uherském Brodě vyhráli třetí zápas v řadě. Domácí jsou se třemi body na předposledním místě tabulky.

Velké derby čekalo v 6. kole MSFL na oba soupeře. Pravidelný účastník Moravskoslezské fotbalové ligy ČSK Uherský Brod se utkal s nováčkem z nedalekého Strání.

Oba kluby ve své historii utkaly v soutěžním zápase vůbec poprvé.

Ambiciózní klub ze Strání hrál ještě před 12 lety I. B třidu, v posledních letech se ale dokázal posunut o čtyři úrovně výš a postoupit až do třetí nejvyšší soutěže, ve které v této sezóně zažívá svoji premiéru.

Derby bylo v nádherném počasí v očekávání obou fanouškovských táborů. Stadion byl už dobrou půlhodinu před začátkem zápas plný.

Zápas začal velmi opatrně, v první půlhodině se oba týmy oťukávaly. Ani v dalších minutách prvního dějství zápas moc fotbalové krásy nepobral. Za zmínku stojí neproměněná šance domácího Votavy ve 34. minutě. Z nadějné pozice ani netrefil odkrytou branku. Úvodní poločas byl plný nepřesností a nervozity, k vidění byly jenom pološance nebo nepřesné střely.

Druhý poločas už byl o poznání svižnější. V jeho úvodu byli aktivnější hosté ze Strání. Domácí držel nad vodou skvělý gólman Kohoutek. Nejprve si poradil se střelou Mikloviče, o pár minut později parádně zpacifikoval střelu Michalce. V těchto chvílích měli navrch hostě ze Strání.

V 65. minutě posílá do hry kouč hostí Tesařík novou posilu. Do hry jde Nigerijce Adeyemi, který přišel pod Javořinu na hostování z Hradce Králové.

Dvacet minut před konce mohlo udeřit na druhé straně. Obrovskou šanci měl domácí Votava. Brankář Nemrava vyrazil jeho pokus skvělým zákrokem na roh.

Když už se schylovalo k dělbě bodů, tak se ve třetí a poslední minutě nastavení trefil střídající Nigerijec Adevemi. Po dlouhém autu dostal balon někde na hranici penalty a propálil všechno, co mu stálo v cestě - 0:1. Domácí už se na další zvrat nezmohli. Hlavní arbitr pár sekund po vstřelené brance zápas ukončil.

„Adeyemi přinesl do zápasu oživení. Je to mladý fotbalista, zaujala mě jeho postava. Charakterově výborný kluk, dobře nastavený. Takové jsme měli zprávy z Hradce. Měli jsme mínus čtyři hráče, nechtěli jsme nic riskovat, tak jsme ho udělali,“ prozradil podrobnosti k nigerijské posile kouč Strání Dušan Tesařík a zhodnotil zápas.

„Takhle se hraje derby. Bál jsem se, že zápas bude víc hektický než kvalitní. To se mi přesně potvrdilo. Zápas jsme rozhodli v 93. minutě, to už byl vabank. Utkání by spíše slušela remíza., ale fotbal je takový. Měl jsem obavu, že to bude hodně vyhrocené, ale myslím, že všechno bylo v pohodě. Parádní atmosféra byla lepší než fotbal.“

Jeho protějšek Miroslav Ondrůšek mluvil o kvalitě zápasu podobně.

„Viděli jsme hodně bojovné, důrazné utkání. Moc fotbalu tam nebylo. Bohužel, s nešťastným koncem pro nás. Z poslední standardky jsme neudrželi hráče a inkasovali. Z naší strany to nebylo ono. Měli jsem tam sice nějaké šance, ale ve finále jsme nebyli úspěšní. Po šesti utkáních máme tři body. Obměnili jsme kádr, sedá si to pomalu. Ty výsledky, které bychom chtěli, bohužel nepřicházejí.“

Další utkání odehrají oba týmy už ve středu 11. 9. Čeká na ně vložené 17. kolo. Uherský Brod hraje ve na hřišti béčka Zlína. Strání jede ve stejný den na hřiště Startu Brno. Oba zápasy mají výkop v 17 hodin.