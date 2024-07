To, o čem si už během úspěšného jarního tažení povídali někteří fanoušci, se stalo realitou. Fotbalisté Strání po historickém triumfu v divizi E a postupu do třetí ligy mění trenéra. Tým po Vladimíru Bekerovi přebírá Dušan Tesařík. Bývalý záložník Zlína, Teplic či Ostravy se po letech vrací ze severu Čech, kde s rodinou žije, do rodného kraje.

Spolupracovat bude i se svým tátou Josefem, jenž na Zelničkách působí coby masér.

„Jsem rád, že jsme našli společnou řeč a domluvili se na spolupráci. Dušan má bohaté hráčské i trenérské zkušenosti, velkou chuť do práce. Věřím, že nám v těžké sezoně pomůže a hráče zase o kousíček posune. Nebude to mít jednoduché, ale jsem přesvědčený o tom, že společnými silami to zvládneme,“ říká šéf FC Strání Antonín Popelka.

Tesařík bude na rodné Moravě trénovat vůbec poprvé. Až doteď byl spjatý hlavě se severními Čechami. Působil u mládeže Teplic, byl v Mostě, Ústí nad Labem, vypomáhal i v nižších soutěžích.

Zajímavostí je, že Tesařík je odchovancem Uherského Brodu. První ligu hrál za Zlín, Teplice, Příbram a Baník Ostrava. V české nejvyšší soutěži nastoupil ve 256 utkáních, vstřelil osmnáct branek. Na svém kontě má také jeden start za českou reprezentaci do osmnácti let v roce 1994.

Teď přebírá Strání, které má za sebou fantastickou sezonu. Celek z Uherskohradišťska po krajském přeboru ovládl coby nováček i divizi, začíná se chystat na sezonu ve třetí lize.

Vedení klubu nového kouče představí na konci týdne. Osmačtyřicetiletý rodák z Uherského Brodu se týmu ujme v pondělí, kdy na Zelničkách odstartují letní přípravu.

Tesařík je čtvrtým trenérem Strání za poslední rok. Loni s týmem slavil zisk double Slovák Vladimír Stančík, kterého nahradil Martin Onda. Zkušený kouč na konci podzimu kýbl na nabídku tehdy druholigové Kroměříže, na Zelničkách se loučil po pár měsících.

Mužstvo převzal Vladimír Beker, kterého Strání přetáhlo ze Bzence.

I když udržel první místo a s mužstvem slavil historický divizní triumf, v klubu pokračovat nebude.

O svém konci se dozvěděl minulou středu. „Po lidské stránce jsme neměli žádné výhrady. Trenér Beker je pracovitý, důsledný, má velký potenciál se v budoucnu dostat ještě výš. Bohužel v několika bodech jsme nebyli schopní najít společnou řeč, proto jsme vyhodnotili, že bude lepší, když se v dobrém rozejdeme a každý si půjde svojí vlastní cestou,“ vysvětluje Popelka.

Podle šéfa klubu se na jaře vyskytlo několik dobrých problémů a zádrhelů, ne všechny se podařily k oboustranné spokojenosti vyřešit.

„Probíhaly dlouhé debaty, diskuze. Byl bych radši, kdyby k tomu kroku nemuselo dojít, protože trenéry v posledních letech řešíme docela pravidelně, bohužel byly věci, které nás nepustily dál. Chceme jít do nové sezony stoprocentně sladění,“ říká Popelka.

Nového trenéra čeká drsná premiéra. Fotbalisté Strání na úvod přípravy vyzvou druholigovou Viktorii Žižkov.

Atraktivní duel se hraje na Zelničkách ve středu 10. července. Moravané půjdou do zápasu po dvou trénincích.

„Jsme rádi, že to klaplo a s vedením Žižkova to doladili. Pro všechny z nás to bude obrovský svátek. Viktorka bude na Slovácku na soustředění, poprvé v naší klubové historii se na Zelničkách představí pražský tým. Je to úžasný klub s obrovskou historií. Dorazí k nám i s Tomášem Necidem,“ těší se Popelka.

Celek od slovenských hranic si chce duel užít, uhrát co nejlepší výsledek. „Sice to pro kluky bude stejný zážitek, jako když hodíte maso na plně rozpálený gril, ale věřím, že se s tím poperou a v domácím prostředí zanechají dobrý dojem,“ přeje si šéf klubu, který řeší i kádr.

Jasné je, že se na Slovensko vrací nedostatečně vytížení krajní bek Patrik Macháčik, další hráči by měli nastoupit do přípravy.

„Chceme, aby kádr zůstal pohromadě. Samozřejmě řešíme jeho rozšíření a doplnění,“ dodává Popelka.