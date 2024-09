Ještě předtím čaroval brankář Nemrava, který zneškodnil hostujícímu Tulaydanovi pokutový kop.

V závěru se na trávník dostal i Nigerijec Adeyemi, posila z Hradce Králové. Čtyři stovky diváků ocenili výkon nováčka zaslouženým aplausem.

Lepší pozvánku na sobotní derby v Uherském Brodě nemohli příznivcům dát.

Trenér Strání Dušan Tesařík ale euforii po druhé výhře v řadě mírní. „Jsem realista. Ke spokojenosti mám pořád daleko. Samozřejmě jsem rád, že jsme utkání zvládli za tři body, ale herně se mi líbilo pouze úvodních dvacet minut, kdy jsme měli čtyři nebo pět gólovek,“ říká.

Dvakrát na hostujícího brankáře šel Jan Michalec, stejně jako kanonýr Miklovič ale proti Nešetřilovi neuspěl. Gólman Blanska pak parádně lapil i střelu Hapala.

Na druhé straně se ve 20. minutě vyznamenal gólman Strání Nemrava, který zneškodnil penaltu nařízenou za faul Matúše. Přízemní ránu k levé tyči bravurně kryl.

Celek z Uherskohradišťska pak soupeře potrestal na konci první půle. Nejprve Švrček dorazil pod břevno míč vyražený gólmanem Nešetřilem po střele Mikloviče, vzápětí se trefil sám slovenský kanonýr a bylo to 2:0.

„Byl to pro nás dárek z nebes, protože soupeř po neproměněné penaltě vyrovnal hru, my naopak před přestávkou byli v menším útlumu,“ přiznává.

Domácí se po změně stran více soustředili na defenzivu, byť nechtěli jenom bránit dvoubrankový náskok. „Tím, že Blansko prohrálo, vsadilo vše na jednu kartu. Hosté byli herně lepší, více na míči, ale hráli jenom po vápno bez nějakých tutovek,“ tvrdí Tesařík.

Snížit mohl v 52. minutě Jambor, ale skvělého Nemravu nepřekonal. Domácí poctivě bránili, hrozili z brejků. Haša po úniku mířil do tyče, v další velké šanci selhal Miklovič. „Snad si kluci něco nechali do příštích zápasů,“ doufá Tesařík.

K výhře Strání připsal i Abass Adeyemi. Mladý nigerský středopolař přišel na Zelničky na hostování z Hradce Králové. V 72. minutě střídal Silnicu, počínal si slušně.

„Je to mladý hráč ročníku 2005. Je to střední záložník, zaskočit ale může i na stoperovi. Letos vyšel z dorostu. Jelikož by v béčku Hradce nehrával, rozhodli jsme se ho zkusit. Snad nám pomůže,“ přeje si Tesařík.

Třetiligového nováčka stále sužuje marodka. Mimo hru jsou čtyři hráči. Kromě Holíka a Maria Michalce také Jahoda se Spáčilem. „Nechceme jejich návrat uspěchat, radši si na ně počkáme,“ říká kouč Strání.

Některý z marodů by mohl zasáhnout už do derby v Uherském Brodě, kam hosté pojedou posílení o dvě výhry.

Pro kouče Tesaříka to bude velmi pikantní zápas, protože z královského města pochází a dvacet let tam žil. Nyní se do Brodu vrátí jako soupeř.

„Určitě to nejen pro mě bude zajímavý zápas. Je paradoxní, že se po letech vrátím na Moravu a vedu Strání, které bude hrát proti Brodu,“ říká s úsměvem bývalý ligový záložník Zlína či Teplic.

„Jsem kovaný Broďan, ale do zápasu půjdu jako soupeř s cílem uspět, vyhrát,“ přidává.

V podobné pozici jsou i hráči Jan Michalec s Filipem Hrubošem, dres ČSK ale nosili i brankář Nemrava, Švrček a Mario Michalec. Na druhé straně za Strání hráli Lorenc s Leskovanem.

„Vím, že to bude emotivní, ale hráče upozorním, aby hráli jenom fotbal. Když na hřišti uvidím jakýkoliv psychopatický výlev, hráče okamžitě sundám. Nechci s nikým válčit, ale hrát fotbal. To, co bude mimo hřiště už neovlivním,“ dodal Tesařík.