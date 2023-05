„Moc si to užívám, pocity jsou naprosto skvělé. Dneska mi to stejně jako klukům sedlo. Byl to nejlepší zápas v Brodě. Poděkovat ale musím hlavně klukům, kteří mi ty branky připravili,“ říká skromně hrdina souboje dvou rivalů ze Slovácka.

Na mysli má spoluhráče Mančíka a Obdržálka. Prvně jmenovaný asistoval dokonce u dvou branek Strachoně, mladý záložník zase přihrával na třetí gól.

Odchovanec FK Příluky se v letošní sezoně doposud skóroval jenom dvakrát, v sobotu si ale svoje statistiky parádně vylepšil. Hlavně pomohl mužstvu k důležité výhře, potřebným bodům.

Ani tak jej příspěvku do týmové pokladny neunikne. „Matěj Lorenc coby pokladník mi to spočítá. Vyjde mně to draho,“ předpokládá.

Žádná velká párty se ale nekonala. Broďané dobře vědí, že první jarní domácí výhra ještě nic neznamená, že k záchraně ve třetí lize potřebují další body.

„Jede se dál,“ říká také Strachoň. „V pátek máme Znojmo, kde můžeme rovněž uspět. Čeká nás další důležitý zápas, snad to urveme,“ přeje si.

Proti Hodonínu, který sezonu dohrává víceméně jenom z povinnosti, to měli Broďané jednoduché. Skvěle jim vyšel začátek, po dvou rychlých trefách vedli 2:0 a zbytek utkání jenom kontrolovali.

„Na soupeře jsme vletěli, byl zaskočený z vývoje střetnutí. Po dvou rychlých brankách se nám hrálo lépe. Ve druhém poločase jsme se trochu zatáhli, spíše pozorně bránili a čekali na chyby hostů,“ popisuje.

Broďané díky hattricku Strachoně zdolali Hodonín a odrazili se k záchraně

Fotbalisté Uherského Brodu po změně stran přidali třetí branku, a i když vzápětí inkasovali, utkání v klidu dovedli do vítězného konce a mohli společně s věrnými fanoušky juchat a slavit.

„Byli jsme dobře nachystaní, správně nastavení. Středeční porážku s Kroměříží jsme rychle hodili za hlavu a soustředili se na Hodonín. Jsem rád, že to vyšlo,“ pronesl.

Mladý tým věří, že díky posunu na čtrnácté místo v tabulce třetí ligu pro Uherský Brod zachrání. Sestup si v kabině nikdo nepřipouští. „Všichni věříme, že to zvládneme,“ říká Strachoň.

Dvaadvacetiletý záložník či útočník přišel do Uherského Brodu loni v zimě ze Zlína, kde strávil většinu kariéry. Na Vršavě prošel od žáků přes dorost až do mužů, do první ligy se ale nedostal, a tak loni odešel z Baťova města.

V Brodě je spokojený, byť výsledky na jaře dobré nejsou. Strachoň ale nikam neutíká, žádné další angažmá si neshání. Co by bylo v případě sestupu, vůbec neřeší. „Na to nechci ani pomyslet,“ dodává.