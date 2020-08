V MSFL má region pět zástupců, ve čtvrté nejvyšší soutěži se představí šest mužstev. Všechny byly nalosovány do skupiny E.

Hned v prvním kole jsou na programu dvě derby. Už v sobotu fotbalisté Uherského Brodu na Orelském stadionu vyzvou favorizovaný Kroměříž, v neděli dopoledne se zase na Vršavě utkají rezervní týmy Zlíny a Slovácka.

Třaskavou podívanou slibuje hlavně duel v Brodě, kam už jako soupeř přijede brankář Jakub Dostál. Někdejší jednička ČSK dala v létě přednost právě Hanácké Slavii a svoji premiéru v novém klubu si odbude právě na hřišti krajského rivala.

„Samozřejmě je to hodně pikantní. Já mám ale podobně vyhecované zápasy rád. I když teď to bude pro mě hodně specifické a tlak větší,“ uvědomuje si zlínský odchovanec.

Žádné hecování s bývalými spoluhráči neplánuje, před vzájemným soubojem zůstává v klidu.

Pouze v kabině vypsal pro spoluhráče svačinku za vítězství.

„Víme, že nás čeká těžké utkání s bojovným protivníkem. Loni jsme v Brodě smolně prohráli, takže je čas na odplatu,“ ví kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Hanáci patří každoročně mezi favority MSFL, i letos chtějí atakovat nejvyšší příčky. Slovácký celek si klade menší cíle. Vyhnout se chce hlavně bojům o záchranu. „Celá soutěž bude velmi náročná. Co jsem se díval do kalendáře, až do října nebude nikdo jednoduchý,“ usmívá se staronový trenér Uherského Brodu Martin Onda.

K dispozici bude mít i dva nováčky. Kromě zkušeného brankáře Petra Kratochvíla získal ČSK také Jiřího Švrčka. Mladý záložník přišel k Olšavě ze Slovácka, kde loni hrával za dorost.

Rušno bude zřejmě i na Vršavě. Hosté z Uherského Hradiště proti tradičnímu rivalovi nemohou počítat s hráči ligového týmu, který se momentálně připravuje ve Slovinsku, kam odcestovalo i několik talentovaných mladíků z juniorky.

„O to to budeme mít ve Zlíně složitější, na druhé straně šanci dostanou další kluci. Vědu z toho neděláme, ale musíme vnímat realitu. Vím, jak vypadala tabulka loni před koronavirem. Pro naše mladé mužstvo je to náročná soutěž. Bude důležité, abychom byli skromní a pokorní, každopádně třetí ligu chceme hrát i příští roky,“ říká nový trenér Slovácka B Jiří Saňák.

Ševci věří, že jim borci z ligového mužstva v derby pomohou.

„Ale oproti posledním zápasů musíme zlepšit defenzivu a začít střílet branky. Bez nich budeme těžko vyhrávat,“ ví zlínský trenér Jan Jelínek.

Otrokovice v úvodu nové sezony míří do Petřkovic. „Co se dá říct na úvodní los? Upřímně je hrůzostrašný. Bereme ho však tak, jak nám byl přisouzený. Snad se kluci poučili ze zápasu s Prostějovem,“ doufá nový trenér Viktorii Roman Matějka.

Zajímavé duely jsou na programu i v divizi. Slavičín hostí Valašské Meziříčí, Skaštice vyzve Bzenec a Strání začne v Olomouci, kde dříve působil Ondřej Čtvrtníček.

„Na zápas se těším,“ přiznává odchovanec Slovácka a jedna z letních posil celku z Uherskohradišťska.

Valašské Meziříčí loni hrálo severní skupinu F, letos poměří své síly se soupeři ze Zlínska a Olomoucka. Hned na úvod se postaví favorizovanému Slavičín.

„I když úvodní zápas o ničem nerozhoduje, určitě nám utkání hodně napoví. Ve Slavičíně se hraje těžko každému, proto jsem zvědavý na naši konfrontaci,“ říká trenér Valašského Meziříčí Pavel Hajný, který chce hrát stejně jako Vsetín nahoře.

„Každý chce do sezony vstoupit dobře. Půjdeme zápas od zápasu. Věřím, že budeme předvádět kvalitní fotbal, a že přijdou výsledky,“ prohlásil vsetínský trenér Miroslav Mičega.

Ambice Slavičína budou opět nejvyšší.

„V první řadě chceme hrát atraktivní, útočný fotbal nejen pro fanoušky. Jestli to bude stačit na prvenství, ukáže čas a jak si povede konkurence. Náš tým má kvalitu, chceme skončit nejvýše,“ uklidnil fanoušky staronový kouč TVD Petr Slončík, podle kterého nadcházející ročník divize E nemá jasného favorita.

Skaštice se v uplynulém ročníku staly příjemným překvapením, když v nedohrané sezoně skončily osmé. Cíl pro nadcházející ročník je však stále stejný – vyhnout se bojům o záchranu.

„Naši konkurenti posilují, disponují určitým finančním zázemím. Máme před nimi obrovský respekt. Chceme ovšem být připravení, abychom tyto týmy dokázali trápit. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Nečeká nás nic jednoduchého. Pokud se znovu budeme pohybovat okolo osmého místa, tak budu spokojený,“ dodal kouč Skaštic Roman Kolenič.

Skromné cíle mají také v Brumově.

„Rád bych hrál živější fotbal, aby to směrem dopředu mělo šťávu, a abychom praktikovali aktivnější styl hry. Především bych si přál, aby lidé, kteří se na nás přijdou podívat, měli ze zápasu dobrý pocit," přeje si trenér Martin Kolář.

Program zápasů v MSFL a divizi E

Sobota: Uherský Brod – Kroměříž, Petřkovice – Otrokovice, HFK Olomouc – Strání, Skaštice – Bzenec (17.00).

Neděle: Slavičín – Valašské Meziříčí (10.15), Zlín B – Slovácko B (10.30), Šumperk – Vsetín, Všechovice – Brumov (17).

Autoři: Martin Břenek, Libor Kopl, Radek Štohl