Potvrdili triumf v derby nad Zlínem, opět po týdnu urvali všechny body. Fotbalisté Slovácka B se v MSFL derou nahoru. Svěřenci trenérů Němčického a Šuškavčeviče zvládli i domácí extrémně náročnou šichtu se silným Hlučínem, Severomoravany na kunovické Bělince i před zraky kouče Martina Svědíka přetlačili 2:1 a poskočili před Frýdlant nad Ostravicí na třinácté místo.

Fotbalisté Slovácka B zdolali Hlučín 2:1. | Video: Libor Kopl

Nedělní výhru posílenému celku z Uherského Hradiště vystřelili Kohút s Koryčanem, za hosty skóroval pouze Buchvaldek.

„Jsme moc rádi, že se nám povedlo potvrdit vydřené body ze Zlína. Ani doma s Hlučínem to nebyl jednoduchý zápas. Soupeř má hlavně směrem dopředu obrovskou kvalitu, je jinde než většina týmů z této soutěže, o to je ale naše vítězství cennější," prohlásil asistent trenéra Slovácka B Darko Šuškavčevič.

Nedělní souboj 13. kola MSFL možná trochu nečekaně proti sobě svedl bratry Holzerovy. Zatímco hostující Jan patří do kádru Hlučína a s jeho účastí v sestavě se počítalo, Daniel Holzer nastoupil za béčko Slovácka letos vůbec poprvé.

Pikantní duel nakonec ovládl o šest let starší ligový fotbalista, který pomohl domácí rezervě k důležité výhře nad jedním z favoritů třetí ligy.

Kromě bývalého hráče Baníku, Zlína či Sparty nastoupil za juniorku Slovácka také Juroška s Kohútem.

„Pochválit musím nejen kluky z áčka, ale i zbytek týmu, který utkání odbojoval, odpracoval. Všichni se podíleli na tom, že jsme získali velmi cenné tři body," prohlásil Šuškavčevič.

Stovka diváků viděla od úvodu střetnutí svižný duel s šancemi na obou stranách. Hosté byli v úvodní půlhodině nebezpečnější, ale největší šanci měl Juroška, který pálil po přihrávce Kohúta, gólman Kolenko ale střelu s námahou vyrazil na břevno.

Na druhé straně konstrukce branky pomohla i domácímu gólmanovi Urbanovi, který na tyč vyrazil hlavičku Buchvaldka.

Ve 29. minutě šel sám Daniel Holzer sám na Kolenka, ale v samostatném úniku neskóroval.

Do vedení šel celek z Uherského Hradiště až po umístěné střele záložníka Kohúta. Hlučín ale dokázal ještě do přestávky výsledek srovnat. Po centru do vápna se prosadil Buchvaldek.

Útočník Hlučína pak přesným centrem našel ve vápně soupeře Ptáčka, který ale nedokázal hlavou usměrnit míč do sítě. Stejný hráč pak zahrozil ještě v nastaveném čase první půle, skóre 1:1 se ale do přestávky nezměnilo.

„Věděli jsme, že Hlučín má obrovskou kvalitu směrem dopředu, ale vzadu někdy nechává okénka, které jsme chtěli využít a potrestat. Měli jsme tam dvě nebo tři situace, ze kterých jsme mohli dát gól. Soupeř byl ale taky nebezpečný, silný v kombinační hře. Měl spoustu centrů, až na jednu šanci, která skončila gólem, jsem ale všechno ostatní ustáli," oddechl si.

Trenéři Slovácka ve druhé půli přesunuli Daniela Holzera z křídla na pravou stranu obrany, změnili rozestavení.

Oba týmy se i po změně stran snažily hrát fotbal, útočit. V úvodu druhé půle několikrát zahrozil Hlučín, velkou šanci ale měl především domácí Juroška, který šel sám na Kolenka, ale stejně jako D. Holzer neuspěl.

Rozhodující moment přišel v 66. minutě. Na střílený centr si naběhl Koryčan, který hlavou strhl vedení na stranu Slovácka B.

Hlučín se ve zbytku utkání snažil o vyrovnání. Soupeře hlavně na konci střetnutí zmáčkl, šel si za druhým gólem, ale Urban i za pomoci obrany již neinkasoval.

Blízko brance byl v poslední minutě hostující Kolaska, domácí tým už ale vedení 2:1 nepustil.

„V závěru to bylo těžké. Do naší šestnáctky lítal jeden centr za druhým. Hosté se snažili o vyrovnání, ale defenziva fungovala spolehlivě a vyšlo to," radoval se Šuškavčevič.