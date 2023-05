Proti předposlednímu týmu to neměli vůbec jednoduché, na půdě krajského rivala se nadřeli, ale těžkou venkovní šichtu zvládli a dál zůstávají v čele tabulky třetí ligy. Fotbalisté Kroměříže ve vloženém středečním zápase 34. kola MSFL zvítězili v Uherském Brodu 3:1 a před druhým Hlučínem udržují dvoubodový náskok.

Trenér fotbalistů Kroměříže Bronislav Červenka s asistentem Ivo Světlíkem. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Dvakrát se za hosty trefil nejlepší střelec Chwaszcz, jednou Brazilec Goncalves, za domácí skóroval kapitán Lorenc.

Trenér Hanácké Slavie Kroměříž Bronislav Červenka, který stále hraje v sousedním Újezdci, bral hlavně výhru. „S výsledkem jsem spokojený, hra nebyla úplně podle mých představ. Věděli jsme ale, že nás v Brodě čeká těžký zápas, specifické prostředí. Domácí hrají o všechno a my v prvním poločase působili unaveným dojmem. Přesto jsme dali tři branky a utkání po změně stran měli pod kontrolou. Klidně jsme nakonec mohli zvítězit ještě větším rozdílem,“ říká Červenka.

Domácí kouč Lukáš Pazdera, mimochodem další bývalý hráč prvoligového Zlína, svěřence i přes další ztrátu chválil.

„Hlavně první poločas byl z naší strany výborný,“ pochvaloval si. „Směrem dopředu jsme byli odvážní, na míči kvalitní. Bohužel utkání rozhodly hrubé individuální chyby, které soupeř svojí zkušeností a kvalitou potrestal. Na druhé straně my jsme své příležitosti nedali. Definitivně nás zlomila třetí branka v závěru první půle,“ ví Pazdera.

Do té doby ale Broďané favorita trápili, nenechali jej vydechnout. Hanákům ke klidu nestačila ani rychlá trefa Chwasze ve 2. minutě. Důrazný forvard pohotově dorazil balon do sítě po dohraném rohu a střele Vyhlída, kterou Nemrava pouze vyrazil před sebe a zlínský odchovanec míč zblízka uklidil do sítě.

„Neřekl bych ale, že by nám rychlý gól pomohl, spíš uškodil,“ míní Červenka.

„Působili jsme nervózním a unaveným dojmem. Zbytečnými a jednoduchými ztrátami jsme soupeře dostali do hry. Domácí se do nebezpečných situací dostávali po standardkách a o zisku odražených míčů,“ pokračuje kroměřížský kouč.

Slovácký celek srovnal už ve 13. minutě, kdy pomalou malou domů stopera Zavadila potrestal Lorenc, jenž v úniku propálil brankáře Dostála.

Broďané pak zahrozili Švrčkem, na druhé straně zazvonila tyč. Hanáci si vzali vedení zpět ve 35. minutě. Po parádním vysunutí Jelečka ještě brankář Nemrava vychytal Tomáše Machálka, ale Chwaczcz znovu poslal balon do sítě. V závěru poločasu pak po centru ze strany hlavou udeřil Goncalves a bylo hotovo.

„Po dvou pěkných akcích jsme se dali dva góly a uklidnili se,“ souhlasí Červenka. Poločasové vedení 3:1 ale úplně nekorespondovalo s předvedenou hrou. „Po sobotním zápase s Hlučínem jsme byli takoví pomalejší, soupeře jsme nechali víc hrát a pouštěli jej do nebezpečných situací. Domácí nám několikrát utekli, naštěstí z toho nebyl gól,“ oddechl si.

Favorizovaní hosté ve druhé půli zpevnili obranu a v klidu kontrolovali hru i výsledek, který mohli několikrát navýšit, ale Goncalves, Tomáš Machálek ani Chwaszcz další možnosti ke skórování nevyužili. „Měli jsme tam nějaké tři nebo čtyři možnosti, po kterých jsme mohli dát gól. Škoda, že jsme nepřidali čtvrtou branku, zápas jsme mohli rozhodnout daleko dřív,“ uvědomuje si Červenka.

Broďané už se ale ve druhé půli k nějakému větší ohrožení kroměřížské branky nedostali. „Soupeř tam měl nějaké závary, střely ze střední vzdálenosti, ale nic velkého,“ říká trenér Hanáků.

Pazdera jeho slova jenom potvrzuje. „Kroměříž si utkání zkušeně hlídala. My jsme stejně jako s Kvítkovicemi už neměli sílu výsledek otočit. Byly tam jenom náznaky, žádná tutovka,“ přikyvuje kouč ČSK.

Zatímco Kroměříž čtyři kola před koncem vévodí třetí lize a bojuje o postup, celek ze Slovácka je dál předposlední jeho situace zůstává velmi složitá.

„Pro nás se ani porážkou s Kroměříží nic nezměnilo,“ ví Pazdera. „Samozřejmě nechtěli jsme doma prohrát, ale každý bod s prvním týmem by pro nás byl navíc. Nyní je potřeba si odpočinout a dobře se nachystat na sobotní důležitý zápas s Hodonínem,“ dodává kouč Uherského Brodu.

Kroměříž jede do Nového Města na Moravě, kde vyzve rovněž namočenou Vrchovinu.

MSFL, vložené 34. kolo -

ČSK UHERSKÝ BROD – SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 1:3 (1:3)

Branky: 13. Lorenc – 2. a 35. Chwaszcz, 45. Goncalves. Rozhodčí: Bělák - Cieslar, Julínek (Hulcký). Žluté karty: M. Michalec – Goncalves. Diváci: 222.

Uherský Brod: Nemrava – Flasar, Leskovjan, Lorenc (85. Tkadlec), Nevařil – Švrček (85. Chrudina), Venený, Leskovjan, Obdržálek (73. Valenta), M. Michalec – Strachoň (73. Straňák), J. Michalec (73. Mančík). Trenér: Pazdera.

Kroměříž: Dostál – Vyhlíd, Zavadil, Tiahlo, Jeleček – Goncalves (78. Mlčoch), Matoušek (89. M. Machálek), Cupák, Houser (78. Dočkal), T. Machálek (67. Jambor) – Chwaszcz (78. Votava). Trenér: Červenka.