Juniorce Slovácka sobotní duel na stadionu U Červených domků herně ani výsledkově nevyšel. „Jsme zklamaní. Z naší strany to byl špatný zápas,“ přiznává asistent trenéra Slovácka Darko Šuškavčevič.

MSFL, 7. kolo -

FK HODONÍN – 1. FC SLOVÁCKO B 2:0 (1:0)

Branky: 41. Holek, 57. Mlčoch. Rozhodčí: Slováček – Poláček, Budovič (Hulcký). Žluté karty: Dunda, Adamec – Holásek. Diváci: 204.

Slovácko B: Urban – Tomeška (61. Janečka), Holásek, Polák, Stropsa – Okoromi, Kočí (71. Růžička), Severa, Břečka - Kratochvíla, Koryčan (61. Šlechta). Trenér: Pavel Němčický.

„Chyběla nám větší kvalita. Přitom Hodonín byl hratelný soupeř. Kdybychom měli v sestavě dva nebo tři zkušenější kluky, zvládli bychom utkání lépe,“ je přesvědčený.

Mladému týmu citelně scházeli borci z ligy, kteří se chystali na nedělní duel proti Spartě Praha. Ze sestavy po středečním triumfu nad Blanskem vypadli Srubek, Cicilia, Juroška i Brandner, mimo hru dáll zůstávají Afričané Yohanna s Onuohou, Tomeška hrál pod prášky, na trávníku vydržel hodinu.

Když hostující krajní bek střídal, bylo to už 0:2. Hodonín šel do vedení na konci první půle, kdy se po parádní kolmici prosadil kanonýr Holek. „Soupeř do té doby neměl skoro nic. Toto byla jeho první velká šance v utkání,“ říká smutně Šuškavčevič.

Celek z Uherského Hradiště se snažil výsledek ve druhé půli srovnat, ale nástup z kabinu mu vůbec nevyšel.

V 57. minutě zužitkoval skvělou přihrávku Mlčoch. Posila z Kroměříže unikla hostující obraně, byla u míče dřív než gólman Slovácka Urban a svoji premiéru v novém klubu ozdobila brankou na 2:0.

Hodonín skóroval i chvíli předtím, branka ale neplatila kvůli ofsajdu. Jednou hosté vykopávali míč z brankové čáry.

„Patnáct minut ve druhé půli jsme vůbec nezvládli,“ přiznává Šuškavčevič, Hosté šli za nepříznivého stavu do rizika, posledních třicet minut odehráli na tři obránce, ale pořádnou šanci ke skórování si nevypracovali. „Sice jsme měli balon víc na svých kopačkách, ale v předfinální a finální fázi nám chybí větší kvalita, proto jsme v tabulce tam, kde jsme,“ říká asistent trenéra Slovácka B.

Hosté mohli jít do vedení hned v úvodu střetnutí, kdy se na domácího gólmana Petráše řítili Kratochvíla s Koryčanem. Kapitán Slovácka B ale místo přihrávky parťákovi do prázdné brány, volil zakončení, hodonínský brankář ale spoluhráče podržel.

Jinak hosté příliš nebezpeční nebyli. „Propadali jsme v soubojích uprostřed hřiště, vpředu toho moc neměli,“ přiznává Šuškavčevič.

Slovácko B se pokusí chytnout příští neděli doma proti juniorce Karviné.