Z loňského kádru zbylo jen torzo. Fotbalisté Slovácka B v pondělí odpoledne na hřišti v Sadech zahájili letní přípravu na další sezonu ve třetí lize s výrazně omlazenou sestavu.

Fotbalisté Slovácka B zahájili letní přípravu | Video: Libor Kopl

Trenéři Pavel Němčický a Darko Šuškavčevič měli na úvodním tréninku k dispozici osmnáct hráčů do pole a dva brankáře.

Z loňského kádru vlastně zbyli jen útočníci Kratochvíla se Šlechtou a obránci Holásek se Stropsou.

Zbytek mužstva tvoří dorostenci či mladíci, kteří jaro strávili na hostování v nižších soutěžích.

„Máme tu asi deset nebo dvanáct nových kluků z devatenáctky. Všichni šli do přípravy a mají možnost se ukázat. Někteří s námi zůstanou a další, co se neprosadí, půjdou do jiného klubu, aby nastupovali pravidelně a nabírali zkušenosti mezi muži,“ říká trenér Slovácka B Pavel Němčický.

Legendu uherskohradišťského klubu čeká v následujících třech týdnech pořádná fuška. Jak už některé jarní duely ukázaly, mladíkům ve většině případů schází potřebné zkušenosti i větší kvalita.

Nahradit tahouny z loňského podzimu nebude vůbec jednoduché. „Ale takový je úděl béčka,“ ví dobře Němčický.

Pro nadcházející sezonu už nepočítá s Ibrahimem Aldinem, který přestoupil do druholigové Líšně, kde je na zkoušce Tadeáš Koryčan.

Po vypršení smlouvy odešli Velecký a Kabelka, jenž jaro strávil v Osvětimanech a přípravu začal v Hodoníně. Pryč jsou Merdovič s Mitrevskim, Yohanna je zraněný.

Navíc s ligovým týmem na soustředění do Rakouska odjeli brankář Urban, krajní bek Bartoš, stoper Onuoha a také střední záložníci Kočí s Kudelou.

„Jsme rádi, že kluci dostali šanci a mají možnost si osahat profesionální fotbal, ale důležité bude, aby se v kádru udrželi a dál dostávali v lize příležitosti,“ říká Němčický.

Jeho tým bude v červenci trénovat každý den, někdy i dvoufázově. „Většina kluků jsou školáci, mají letní prázdniny, takže logicky i více času,“ podotýká s úsměvem známý kouč.

Mladíci ze Slovácka přišli na první tréninky fyzicky dobře připravení. Ve volnu si totiž plnili individuální plány, který jim naordinoval kondiční trenér Robin Holík. „Během tří týdnů každý z nich absolvoval osm tréninků,“ uvedl Němčický.

Celek z Uherského Hradiště se bude na start MSFL výhradně v domácích podmínkách. Střídat bude hřiště v Sadech s posilovnou, v plánu jsou i běhy v Kunovském lese.

První duel sehraje béčko Slovácka v sobotu doma proti Akademii Marka Hamšíka. V dalších přípravných duelech vyzve divizního nováčka ze Strání, juniorku Rapidu Vídeň, což bude pro Kratochvílu a spol. jistě zajímavá konfrontace

V generálce na třetí ligu se svěřenci trenéra Němčického utkají v derby se Zlínem B.

Novou mistrovskou sezonu odstartují na začátku srpna ve Znojmě. Při domácí premiéře je pak čeká Uherský Brod.