Fotbalisté Slovácka B po víkendu klesli ve třetí lize na poslední místo. Mladý tým z Uherského Hradiště zbytečně ztratil další body s Frýdkem-Místkem, i přes územní převahu a spoustu standardních situací v 6. kole MSFL neskóroval, doma smolně prohrál 0:1. Nedělní duel rozhodl v 82. minutě Patrik Rubý.

Slovácko B doma prohrálo s Frýdkem-Místkem 0:1 | Video: Libor Kopl

„K výhře jsme měli blízko, minimálně bod jsme měli brát. Kdyžtak mohlo utkání skončit 0:0, ale porážka mě mrzí,“ říká trenér Slovácka B Pavel Němčický.

Jeho tým se po dalším zaváhání propadl na dno tabulky, stejně jako patnácté Znojmo na první výhru v letošním ročníku stále čeká.

„Bodů máme málo. Přibývají nám pomalu,“ připouští Němčický. „Bohužel jsme ztratili dobře rozehrané zápasy s Uherským Brodem a ve Frýdlantu nad Ostravicí, se kterými jsme pouze remizovali, tentokrát nemáme vůbec nic. Herně na tom nejsme vyloženě špatně, ale nedokážeme to zúročit ve výsledky. Musíme dál pracovat a věřím, že se to brzy zlomí,“ přidal.

Mladý celek z Uherského Hradiště se trápí hlavně ve finální fázi. Útočníkům Kratochvílovi a Koryčanovi se střelecky nedaří, góly nedávají ani další borci.

„Je to souhrn několika věcí. Někdy nám chybí klid, jindy to chce zase důraz. Postrádáme i štěstí, ale je to o především o tvrdé práci. Musíme kluky podpořit. Ve středu hrajeme doma s Blanskem, snad už to zvládneme za tři body,“ doufá Němčický.

Překvapení je, že si béčko Slovácka v reprezentační přestávce nepomohlo ani s hráči z ligové soupisky. Jediný, kdo proti Frýdku-Místku nastoupil, byl dravý křídelník Pavel Juroška.

Fotbalista Slovácka B Pavel Juroška hodnotí zápas s Frýdkem-Místkem

Diváci ale očekávali více jmen ze Svědíkova výběru. „Pracuji s tím, co mám a jinými věcmi se nezabývám. Áčko má svoje starosti, za nás znovu nastoupili mladí kluci, kteří se s dospělým fotbalem stále sžívají,“ říká Němčický.

Juroška byl na trávníku vidět. Patřil k nejaktivnějším fotbalistům. Hlavně po změně stran se tlačil do zakončení, několikrát zakončil. Střelecky se ale neprosadil.

„Jsem zklamaný. Chtěl jsem klukům pomoct, abychom to zvládli za tři body. Šancí jsme měli určitě víc než soupeř, chyběla nám kvalita v koncovce i ve hře. Hodně jsme nakopávali balony. Doufám, že se to brzy zlepší a kluci začnou vyhrávat,“ přeje si.

První poločas byl vyrovnaný, jen s minimem velkých příležitostí. Nejblíže vedoucímu gólu byl před přestávkou hostující Střelec, po centru z pravé strany ale hlavičkoval z malého vápna nad.

Po změně stran měli navrch domácí mladíci. Tlačili se víc do zakončení. Měli spoustu standardních situací, hosté ale všechno odvrátili. Holásek po standardní situaci mířil hlavou nad, mezi tři tyče se nevešel ani trestný kop Jurošky.

Čtvrt hodiny před koncem zápasu po průniku Okoromiho a dorážce Šlechty odvraceli valcíři míč z brankové čáry.

Rozhodnutí padlo v 82. minutě. Rubý si narazil míč s Hykelem a se štěstím překonal brankáře Urbana. Rezerva Slovácka v závěru sahala alespoň po vyrovnání, k pořádnému zakončení se ale nedostala. V nastaveném čase mohl pojistit výhru hostů Janjuš, ale po střele Rubého, který se snažil z dálky trefit prázdnou bránu, mířil z velkého úhlu jen do tyče.

Fotbalisté Slovácka B mají před sebou náročný anglický týden. Už ve středu na kunovické Bělince hostí Blansko, v sobotu se představí v Hodoníně.

MSFL, 6. kolo -

1. FC SLOVÁCKO B – FK FRÝDEK-MÍSTEK 0:1 (0:0)

Branka: 82. Rubý. Rozhodčí: Habermann – Vejtasa, Silný (Volf). Žluté karty: Kratochvíla – Velner, Bialek, Lasák, Rubý. Diváci: 89.

Slovácko B: Urban – Tomeška (88. Polák), Holásek, Onuoha, Břečka – Okoromi, Kočí, Severa, Juroška – Kratochvíla (63. Šlechta), Koryčan. Trenér: Němčický.

Frýdek-Místek: Lasák – Coufal, Velner, Neumann, Janjuš, Obuch (86. Massaniec), Střelec (70. Halda), Bialek, Hykel, Gorčica (70. Martiník), Rubý. Trenér: Pištěk.