„Mám z toho radost, přeji mu to. Sám jsem hrával i v útoku, takže vím, jaký je to pocit dát gól. Za Martina jsem rád. Už v Karviné ke konci střetnutí asistoval u vyrovnávací branky na 4:4, teď nám zase pomohl,“ děkoval kapitánovi hodonínský kouč a někdejší ligový gólman Pavol Švantner.

Hosté tak brali díky premiérové trefě brankáře Petráše na půdě slováckého rivala alespoň bod.

„Je to úleva. Pokud bychom prohráli, těžko bych to kousal,“ přiznává Švantner.

„V prvním poločase jsme měli více ze hry, měli jsme vést. Ve druhé půli už to od nás nebylo tak kvalitní, bylo to spíše boj, který jsme nakonec mohli i prohrát,“ ví dobře.

„Vzadu jsme udělali snad jedinou vážnější chybu, kterou soupeř potrestal, pak jsme honili výsledek. Díky našemu střelci jsme urvali alespoň bod, utkání jsme ale měli zvládnout vítězně,“ přidává.

Trenér fotbalistů Hodonína Pavol Švantner po utkání se Slováckem B

Zdroj: Libor Kopl

Naštvaní však byli hlavně domácí, kteří body potřebují daleko víc než Hodonín. Mladý celek z Uherského Hradiště přišel o výhru v závěru již poněkolikáté, navíc v podruhé v letošní sezoně srazil juniorku Slovácka soupeřův gólman. Na podzim ve Frýdlantu je okradl brankář Prepsl, v neděli dopoledne se trefil zase Petráš.

„Nevím, co na to mám říct, ale fotbal tyto situace přináší. Je to hrozné, když inkasujete takto branku, ale musíme to umět přijmout. Musíme se z toho vzpamatovat. Pokud bychom náskok udrželi, byli bychom šťastnější, protože Hodonín měl velké šance,“ ví dobře kouč Slovácka B Pavel Němčický.

Broďané v důležité záchranářské bitvě povalili Bohunice, rozhodl Mazuryk

Jenže hosté se střelecky trápili, vysvobodil je až gólman, který po posledním rohu a centru ex-ligového Sukupa hlavou uklidil balon do sítě.

„Musíme to odmlátit pryč, hráč se k tomu míče nemůže dostat,“ říká Němčický.

Další ztráta v boji o třetiligovou záchranu jej logicky pořádně štvala. „Hodonín nebyl jednoduchý protivník. V sestavě má zkušené borce, co prošli i ligou. Navíc je klidném středu tabulky, takže mohl hrát v pohodě. Po vedoucí brance jsme to měli dohrát lépe. Mrzí nás to,“ dodal Němčický.

Brankář fotbalistů Hodonína Martin Petráš po utkání se Slováckem B

Zdroj: Libor Kopl

V nevlídném počasí se hrál svižný fotbal. Hodonín byl v první půli nebezpečnější. Obrovskou šanci zazdil v 16. minutě Nečas, který po Guzikově úniku a přihrávce pod sebe z pár kroků napálil břevno.

Na druhé straně Novák vysunul Kratochvílu, jenž šel sám na Petráše, ale stoper Dresler útočníkovi Slovácka B skluzem zabránil velké šanci.

Pak se zajímavým průnikem blýskl Holek, ve výhodné pozici však pálil mimo.

Chvíli před přestávkou nevyužil hrubé chyby v hodonínské rozehrávce Okoromi. Nigerijský křídelník po úniku zakončoval mimo.

Čekání na gól utnul až v 62. minutě Novák. Domácí středopolař potrestal nedůslednost soupeřovy defenzivy, povedenou ranou propálil Petráše.

Hodonín se nechtěl s porážkou smířit, hnal se za vyrovnáním. Gólovou dorážku Holka po hlavičce Nečase sudí Dorušák neuznal kvůli ofsajdu.

Odpor soupeře mohl v hektickém závěru zlomit Okoromi, po dalším úniku střílel nad.

Hosté na konci zatlačili protivníka, měli velký tlak. Glushachův parádní volej výtečně vyrazil Urban na roh. Stejný hráč pak hlavičkoval, gólman Slovácka byl ale na místě.

Když už se zdálo, že tým z Uherského Hradiště přečká všechny nepříjemnosti ve vlastní šestnáctce a urve potřebnou výhru, přišel poslední roh a gól brankáře Petráše!

Jenom škoda, že trefu hodonínského kapitána neviděla ani stovka diváků.

„Je to asi všude stejné. Bohužel počasí si s námi zahrává, fotbalu moc nepřeje. Lidé v této zimě na stadion nepůjdou,“ ví dobře Švantner.

Ani terén v Kunovicích nebyl zrovna ideální. „Oba mančafy se s tím nějak popraly, kvalita ale s přibývajícím časem uvadala,“ dodal.