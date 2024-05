„Na to, že jsme chvíli před koncem prohrávali 1:2, musíme bod brát. Na druhé straně jsme utkání klidně mohli dovést do vítězného konce, protože jsme po prvním poločase vedli a měli spoustu dalších situací, které jsme nedotáhli. Kdyby to bylo 2:0 nebo 3:0, nikdo by se nedivil. Soupeř nechával otevřené prostory, ve finále tomu chyběl klid a lepší řešení,“ přidal Černohorec.

Juniorka Slovácka dorazila do Slezska bez posil z ligového týmu, který už má dovolenou, i zraněného stopera Onuohy.

Šanci od první minuty dostal osmnáctiletý Nigerijec Victor Uduebo, v závěru naskočil do hry i další dorostenec Lukáš Novotný.

Před utkáním v Hlučíně začalo vydatně pršet, hřiště ale bylo perfektně připravené.

„Proti nám stála obrovská kvalita. Hlučín má výborný tým, velkou sílu hlavně v ofenzivě. Domácím stačí málo, aby využili naše zaváhání a potrestali chyby,“ říká Šuškavčevič.

Do vedení šli ale ve 37. minutě hosté. Po povedené individuální akci se přesnou střelou prosadil Okoromi.

Hosté z Uherského Hradiště měli i další možnosti ke skórování, druhou branku ale v první půli nepřidali. „Mrzí nás nedohrané akce,“ poznamenal Šuškavčevič.

Domácí Hlučín ale taky hrozil, soupeřova obrana si ale dlouho počínala velice dobře a držela nadějné vedení 1:0.

Severomoravané se prosadili až v závěrečné čtvrthodině. Nejprve po prodloužené standardní situaci udeřil na zadní tyči nepokrytý Plesník, pak zužitkoval další centr neobsazený Levčík.

Béčko Slovácka se ale neuvěřitelně zvedlo a v nastaveném čase skóre srovnalo. Po akci Okoromiho, který obešel obránce i brankáře, zblízka uklidil míč do prázdné brány střídající Koryčan.

Radost v hostujícím táboře byla obrovská. „Nakonec jsme rádi i za bod. Mohli jsme totiž vyhrát i prohrát,“ ví dobře Šuškavčevič.

Juniorka Slovácka poslední domácí zápas sezony sehraje příští neděli proti Startu Brno.