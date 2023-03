Mladý tým z Uherského Hradiště se po zimní pauze herně i výsledkově souží, výrazný posun nepřišel ani v Ostravě. Proti posledním Vítkovicím to ze strany hostů nebyla žádná spanilá krasojízda.

„Bylo to podobné jako před týdnem s Hranicemi, kdy jsme to taky měli dobře rozehrané, ale utkání nedotáhli. I teď jsme si vypracovali spousty šancí, ale v předfinální ani finální fázi jsme to nevyřešili dobře. Na druhé straně ani obranná fáze není ideální, takže jakýkoliv centr nebo přihrávka do naší šestnáctky vždycky smrdí šancí soupeře nebo gólem,“ říká Šuškavčevič.

„Hlavně kvůli mizerné produktivitě a chybám v defenzivě se až do konce strachujeme o vítězství, které při vší úctě k soupeři mělo být daleko vyšší,“ pokračuje.

Podle bývalého stopera Slavie nebo Olomouce hosté mohli vést už po prvním poločase 3:0 nebo 4:0, místo toho to bylo 1:1.

Na vedoucí branku Nigerijce Yohanny z 11. minutě totiž těsně před přestávkou odpověděl Richtár, který se prosadil z trestného kopu a ukončil jarní střelecký půst Vítkovic.

Juniorka Slovácka měla i po změně stran herně navrch, v ofenzivě ale dlouho nebyla přesná. Do vedení jim pomohla až chyba domácího brankáře Košického, který po přízemním centru vyrazil balon jen ke Kratochvílovi a ten v klidu skóroval.

Vítkovice ale skóre brzy podruhé srovnaly. Po centru ze strany se hlavou prosadil Vrbka.

Závěr patřil favorizovaným hostům. Nejprve se po parádní akci prosadil střídající Šlechta, triumf Slovácka B završil Juroška.

„Zápas jsme nakonec zvládli, ale příště bychom se měli prezentovat jinak. Zápas měl skončit vyšším rozdílem,“ opakuje Šuškavčevič.

Celek z Uherského Hradiště v dalším kole MSFL vyzve na kunovické Bělince Frýdek-Místek.

MSFL, 21. kolo -

MFK VÍTKOVICE – 1. FC SLOVÁCKO B 2:4 (1:1)

Branky: 45. Richtár, 75. Vrbka – 11. Yohanna, 68. Kratochvíla, 87. Šlechta, 90. Juroška. Rozhodčí: Vejtasa - Silný, Grečmal (Samek). Žluté karty: Aririerisim, Richtár, Raab, Bystřičan – Kočí. Diváci: 105.

Slovácko B: Velich – Bartoš, Kočí, Merdovič, Stropsa – Yohanna (70. Mitrevski), Kudela, Aldin (89. Polák), Juroška – Koryčan (70. Šlechta), Kratochvíla (90. Kabelka). Trenér: Němčický.