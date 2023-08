Mladý tým z Uherského Hradiště nerozhodný výsledek bral. V závěru byl totiž po druhé žluté kartě vyloučen stoper Holásek.

MSFL, 1. kolo -

1. SC ZNOJMO FK – 1. FC SLOVÁCKO B 1:1 (0:0)

Branky: 74. Kilibarda z penalty – 76. Kratochvíla z penalty. Rozhodčí: Tomanec - Drozdy, Kříž (Peřinka). Červená karta: 90. Holásek (Slovácko B). Žluté karty: De Vasconcelos, Trajkovič – Holásek. Diváci: 300.

Slovácko B: Urban – Tomeška, Holásek, Polák, Stropsa, Kratochvíla (90.+4. Růžička), Onuoha, Kočí (90. Janečka), Severa, Břečka, Koryčan (80. Šlechta). Trenér: Němčický.

„Pro nás je každý bod zvenku dobrý. Znojmo navíc bylo nečitelné, moc informací jsme o něm neměli. Remíza je nakonec zasloužená. Šance si vypracovaly oba týmy, vyhrát jsme mohli my i soupeř,“ míní asistent trenéra Slovácka B Darko Šuškavčevič.

Zatímco na Zlínsku byla drtivá většina nedělních zápasů odloženo, ve Znojmo se normálně hrálo. „Terén byl vynikající. Stejné podmínky mívají prvoligové mančafty,“ chválí domácí Šuškavčević.

Někdejší stoper Slavie Praha či Olomouce ve Znojmě v minulosti působil coby asistent, do města okurek se vždy rád vrací a i tentokrát tam potkal přátele.

Rozebírat měli co. Také zápas byl slušný. „My jsme měli dobrý úvod. Prvních pětadvacet minut jsme měli herně navrch, ale chyběla nám větší kvalita v útočné fázi. Měli jsme tam slušné věci, ale předfinální a finální fáze nebyla ideální,“ připouští.

I když Znojemští v první desetiminutovce ztráceli na hosty, následně si dokázali vybojovat větší počet šancí. Ve dvacáté minutě mohli jít do vedení zásluhou Trajkoviće a ve třiatřicáté minutě pak Gomes Ferreira nedosáhl ve skluzu na přihrávku.

„Bohužel s přibývajícími minutami jsme znervózněli. Soupeř nás agresivním napadáním donutil ke špatné rozehrávce,“ uvedl Šuškavčevič.

I druhá půle byla vyrovnaná, hrozily oba týmy.

Blízko gólu byl Gomes Ferreira, který po nádherném pasu Kilibardy hlavičkoval jen do tyče. Domácí šli do vedení v 74. minutě zásluhou opakované penalty. Tu proměnil Marko Kililbarda střelou do pravého horního rohu. O pár chvil později se karty otočily a úspěšný pokutový kop Davida Kratochvíly změnil skóre na konečných 1:1.

„Naštěstí jsme dobře zareagovali a výsledek srovnali,“ těší Šuškavčeviče.

V hektickém závěru už branka nepadla, jen byl vyloučen hostující stoper Holásek.

Svěřence portugalského trenéra Luíse Filipeho da Silvy čeká náročný týden. Ve středu od 17 hodin nastoupí skvadra z města nad řekou Dyjí k prvnímu kolu MOL Cupu na hřišti divizního Žďáru nad Sázavou, v pátek ji ve druhém mistrovském utkání MSFL čeká od 18 hodin duel na pažitu Rosic.

Béčko Slovácka v neděli dopoledne vyzve v derby Uherský Brod.