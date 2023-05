Ani vlastní gól domácího Dobrovodského po střele Kratochvíly jim body nepřinesl. Fotbalisté Slovácka B v úterní dohrávce 23. kola MSFL podlehli Rosicím 1:2. Slovan duel rozhodl dvěma brankami Přerovského v závěrečné čtvrthodině. Celek z Uherského Hradiště hrál od 21. minuty bez vyloučeného středopolaře Kočího.

Fotbalisté Slovácka B (modré dresy) vyšli ve třetí lize bodově naprázdno. | Foto: Deník/Libor Kopl

Stejným výsledkem skončil i podzimní zápas na kunovické Bělince.

„Utkání zásadním způsobem ovlivnila červená karta. Kluci i v deseti dřeli, zápas odmakali. I když jsme si v oslabení skoro žádné šance nevypracovali, za přístup a poctivost jsme si bod zasloužili,“ míní asistent trenéra Slovácka B Darko Šuškavčevič.

Hostující tým vstoupil do utkání velice dobře. Po centru Bartoše a tečované ráně Kratochvíly šel zaslouženě do vedení. „Vstup do utkání jsme měli velice dobrý. Začátek byl jeden z nejlepších v celé sezoně,“ pochvaloval si Šuškavčevič.

Jenže rozjeté mladíky ze Slovácka zastavil tvrdý faul středopolaře Kočí, jenž byl oprávněně vyloučen.

„Uprostřed hřiště špatně převzal balon. První dotek byl špatný a zbytečně pak zajel do soupeře. Byl to faul na dlouhou nohu, jasná červená karta,“ souhlasí Šuškavčevič.

Rosice v dlouhé početní výhodě mohly výsledek otočit již v první půli, ale gólman Fryšták mužstvo podržel. Zkušený gólman se vyznamenal při Matulově trestném kopu i ráně Přerovského z voleje.

Domácí i po změně stran protivníka zmáčkli, vytvářeli si šanci. V 66. minutě ještě hostům pomohlo břevno, ale čtvrt hodinu před koncem již kapitulovali.

Střelu Přikryla z otočky ještě vyrazil gólman Fryšták, ale při dorážce byl jeden z domácích hráčů faulován a sudí Slabý nařídil penaltu. Míč si vzal Přerovský, jenž přesnou ranou srovnal na 1:1.

Stejný hráč se pak trefil po trestném kopu zboku a bylo hotovo. Celek z Uherského Hradiště už vyrovnat nedokázal, domů odjel s prázdnou.

„Dlouhé oslabení nás stálo hodně sil. Závěr jsme nezvládli, dělali zbytečné fauly. Klukům ale nemohu nic vytknout, utkání odmakali. Byl to těžký zápas plný soubojů,“ říká Šuškavčevič.

Hosté se po většinu utkání pouze bránili, směrem dopředu příliš nebezpeční nebyli. „Měli jsme tam jednu nebo dvě situace, které jsme mohli lépe vyřešit. Spíš jsme se soustředili na defenzivu, ale většinu balonů jsme ubránili a uskákali,“ dodal Šuškavčevič.

Fotbalisté Slovácka B další zápas sehrají v neděli dopoledne proti Blansku.

MSFL, dohrávka 23. kolo -

FC SLOVAN ROSICE – 1. FC SLOVÁCKO B 2:1 (0:1)

Branky: 76. z penalty a 85. Daniel Přerovský - 18. Tomáš Dobrovodský vlastní. Rozhodčí: Slabý - Bělák, Julínek (Karas). Žluté karty: Buchta, Přerovský – Fryšták, Kratochvíla. Červená karta: 21. Kočí (Slovácko B). Diváci: 210. Držení míče: 60 % : 40 %. Střely na branku: 6:2. Střely mimo: 5:3. Rohy: 5:2. Ofsajdy: 2:1. Fauly: 16:11.

Rosice: Drobek – Kotásek (69. Černý), Zezula, Buchta, Novotný – Kulík (46. Selinger), Novák – Dobrovodský (46. Přikryl), Koláčný (46. Fila), Matula (79. Sedláček) – Přerovský. Trenér. Čuhel.

Slovácko B: Fryšták – Bartoš, Onuoha, Merdović, Stropsa – Š. Břečka (69. Šlechta), Kočí, Velecký (86. Aldin), Kudela, Mitrevski (69. Koryčan) - Kratochvíla. Trenér: Němčický.