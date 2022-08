„Je to pěkné. Člověk tady hrál dlouho. Jsem rád, že jsem se mohl ukázat na hřišti a lidé mi zatleskali, což mě po tolika letech strávených v klubu samozřejmě těší. Je to taková odměna,“ vnímá Vrága.

Vysoký obránce odehrál v moravskoslezské lize celkem pět sezon, ve kterých nastoupil do 118 zápasů, celkem nastřílel 14 branek, obdržel čtyři žluté karty a jako správný kapitán nikdy nebyl vyloučen.

„Obránce Michal Vrága nosil řadu let kapitánskou pásku a ve třetí lize patřil k oporám našeho týmu. Byl správným vzorem pro mladší spoluhráče a především pro mládež," uvedl předseda ČSK Uherský Brod Josef Hamšík.

Známý činovník oporu dlouho přemlouval, ale zkušený zadák se zlomit nenechal. Jeho rozhodnutí nezměnilo ani hlasování fanouškům na webu www.msfl.cz , v divácké anketě se stal nejlepším obráncem celé soutěže.

„Kluci to sledují, takže jsem to zaregistroval, ale nic si z toho nedělal, protože nevím, kdo a jak hlasoval. Třeba mi poslali hlasy kluci z fanklubu,“ usmívá se.

Jako nejlepší stoper třetí ligy se rozhodně necítí. „V soutěži byli daleko lepší kluci, v oblacích z toho nelítám,“ říká skromně.

Úterní duel MOL Cupu proti Vyškovu už sledoval ve stínu hlavní tribuny s pivem v ruce. Nohy jej prý nesvrběly. „Na mě je moc velké horko,“ prohodil s úsměvem.

O tom, že po sezoně skončí, byl rozhodnutý dlouho dopředu. „Mám rodinu, náročné zaměstnání, chtěl jsem věnovat jiným věcem,“ vysvětluje.

Že stačilo, už vycítil v zimě. „Kluky jsem na to postupně chystal,“ tvrdí. „Věděl jsem, že to pro ně bude složité, protože tady nebude žádný starší kluk, který by to řídil, něco k tomu řekl, když bylo potřeba,“ líčí.

„Bohužel zatím tady nikdo takový není, ale musí se ještě vyprofilovat, což je úkol pro stávající kluky, aby se toho chopili, je to pro ně nová šance,“ míní.

Sám už třetí ligu hrát nikdy nebude. K fotbalu se sice možná časem vrátí, nyní si ale od milovaného sportu, který mu bral spoustu času, potřebuje dát pauzu.

„Už jsem nechtěl okrádat rodinu. Myslím, že ve 35 letech už si zasloužím i odpočinek,“ cítí.

Vrága žije v Uherském Brodě, kde bydlí kousek od Orelského stadionu na sídlišti. Pracuje jako stavbyvedoucí, takže skloubit zaměstnání s kariérou fotbalisty pro něj nebylo jednoduché.

V dresu ČSK ale zažil spoustu radosti i úspěchů. Sám nejraději vzpomíná na postupovou sezonu 2016/2017, na třaskavé duely s Hodonínem, kterému doma při remíze 2:2 vstřelil oba góly. „Tehdy jsme získali spoustu bodů, nakonec šli nahoru z druhého místa, přesto to byl velký úspěch,“ ví dobře.

Ostatní sezony už nerozlišuje, splývají mu. „Každá měla něco, do sebe, bylo to jako na houpačce,“ říká bývalý obránce Kvítkovic si Napajedel.

Vrága hrál nejvýš třetí ligu, nabídku z profesionálního klubu i přes konstantní spolehlivé výkony nikdy nedostal. Duely v MSFL pro něj rozhodně jednoduché nebyly.

„Bylo těžké se udržet ve formě, protože jsem k sobě kritický a nebylo vůbec jednoduché se třeba porovnávat s dvacetiletými kluky z béčka Olomouce, Zlína, Slovácka či Baníku. S nimi to pro mě vždycky byly nejhorší zápasy, které mi opravdu nastavily zrcadlo,“ uvedl.

Přitom Vrága prošel mládeží Slovácka, ve vyhlášené akademii prožil dlouhých deset let. Začal ještě v Synotu Staré Město, pak byl i u sloučení s Uherským Hradištěm.

V jednom týmu nastupoval třeba se stopem Ondřejem Kůdelou, Václavem Ondřejkou i tragicky zesnulým útočníkem Ondřejem Voříškem.

„Člověk se tam naučil nějakým fotbalovým zásadám, porovnával se s nejlepšími kluky svého ročníku, což vás samozřejmě posune dál,“ upozorňuje.

„Čerpal jsem z toho celou kariéru, na druhé straně je to ale i o tom jedinci, jak to má v hlavě nastavené a srovnané, zda na sobě chce pracovat,“ připomíná.

Fotbalové dovednosti získával od známých trenérů Františka Ondrůška či Marka Hábla, který mu po sloučení pomohl v přechodu do nově vzniklého klubu.

Vrága si však váží i práce bývalých koučů Uherského Brodu Miroslava Ondrůška či Martina Ondy. Druhý jmenovaný je podepsaný pod největšími úspěchy v novodobé historii ČSK.

Velkou zásluhu na postupu do třetí ligy však měl i dlouholetý kapitán, který z pozice středního obránce bránil nejlepší útočníky soupeře a střílel důležité branky.

Moc lepších hlavičkářů v regionu není. „Člověk k tomu nějakým způsobem dospěje, že je vysoký, trenéři je staví proti klíčovým soupeřům, aby je hlídal, na druhé straně chodil i do druhé šestnáctky na standardky,“ pravil.

„Hlavičky jsem piloval i na trénincích, ale bylo to i věcí průpravy, dispozicích a také štěstí. Díky opatří klukům, kteří mi to servírovali, já jsme se jenom uklonil a bylo hotovo,“ usmívá se.

Nyní budou muset Broďané najít jiné hlavičkáře. Bývalý parťák jim už nepomůže, maximálně se na ně přijde podívat, podpořit je. „Nyní se chci od fotbalu odprostit, abych zjistil, jak moc mi chybí,“ dodává.

Až po čase se možná vrátí na trávníky, bude hrát nižší krajskou či okresní soutěž.

Na trénování zatím nemyslí, také na práci funkcionáře má ještě čas.