„Konec mě mrzí. Opavě, která má ambice na návrat do první ligy, jsme se herně vyrovnali. Věřil jsem, že pokud zopakujeme výkon z první půle proti Uničovu, budeme hrát i s Opavou vyrovnanou partii, což se povedlo, ale nakonec to nevyšlo. Chybělo nám jen pár minut,“ povzdechl si středopolař.

Od Slezanů se čekalo víc. Hlavně po změně stran nijak nedominovali, chvílemi se jen bránili.

„Zvítězili jsme ale zaslouženě. O ten gól jsme byli lepším týmem,“ řekl po utkání opavský kouč Tomáš Zápotočný. „Domácí však byli nepříjemným soupeřem. Hráli jednoduše, úzké hřiště jim sedělo,“ pokračoval opavský stratég.

Slezany zachránil až ve třetí minutě nastavení Papalelé. „Mohli jsme rozhodnout už dříve, bohužel jsme naše šance neproměnili. Papalelého musím pochválit. Dnes hrál přesně, to co od něj očekáváme,“ zakončil Tomáš Zápotočný.

Fotbalisté Slezského FC hned po utkání zamířili do Nymburku, kde se budou připravovat na sobotní duel se Žižkovem.

Opava si ze Strání neodvezla jenom postup, ale i 17 789 korun. Právě tuto částku diváci při utkání vybrali na pomoc slezskému klubu, jehož stadion při nedávných povodních zaplavila velká voda.

Fotbalisté Strání hráli ve 2. kole MOL Cupu s Opavou | Video: Libor Kopl

Strání v neděli čeká doma poslední Znojmo. „Pro nás je hlavní vyhrát o víkendu, abychom chytili vlnu a dostali se ve třetí lize do klidných vod. Zabrat musíme v MSFL,“ ví dobře Řihák.

Nováček věří i v podporu publika. Ve středu na duel MOL Cupu dorazilo více než šest set diváků. „Atmosféra byla pěkná,“ ocenil Tesařík.

„Tady je to vždycky dobré,“ přitakává Řihák. „Lidé chodí, je to fajn. Je to lepší než hrát před padesáti diváky někde, kde to fotbalem nežije,“ dodává.