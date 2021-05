Ani sobotní volební valná hromada žádnou změnu nepřinesla. Šéfem fotbalistů třetiligového ČSK Uherský Brod dál zůstává dosavadní předseda Josef Hamšík. Známý funkcionář, který v čele slováckého klubu stojí od roku 1997, žádného protikandidáta neměl, byť by konečně rád našel svého nástupce, kterému by předal prezidentské žezlo.

Šéf fotbalistů Uherského Brodu Josef Hamšík jako kustod českého národního týmu. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Bohužel do funkcí se nikdo nehrne, nikdo nechce mít žádnou zodpovědnost. Já už jsem přitom starý, unavený. Mám toho moc. Ve funkci jsem čtyřiadvacet let, mám i další aktivity, povinnosti. Potřebuji to předat někomu mladšímu, kdo by to po mě převzal a podržel Brod tam, kde je nyní,“ uvedl Josef Hamšík.