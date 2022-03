Rychlá trefa Vincoura nestačila. Juniorka Slovácka po boji prohrála v Olomouci

Měli skvělý nástup, po trefě kapitána Tomáše Vincoura ve 4. minutě šli do vedení. Fotbalisté Slovácka B ale dobře rozehrané utkání v Olomouci nedotáhli. Hosté ještě do přestávky dvakrát inkasovali, domácí juniorce Sigmy nakonec v 19. kole MSFL podlehli 1:3 a do Uherského Hradiště se vraceli s prázdnou.

Kapitán fotbalistů Slovácka B Tomáš Vincour proti Sigmě skóroval, radost z gólu po prohře 1:3 ale neměl. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Je to škoda. Odehráli jsme slušný zápas, který měl druholigovou úroveň. Za výkon jsme si zasloužili alespoň bod, který ale bohužel nemáme,“ povzdechl si asistent trenéra Slovácka Darko Šuškavčevič. MSFL, 19. kolo -

SK Sigma Olomouc B – 1. FC Slovácko B 3:1 (2:1)

Branky: 42. a 84. Langer, 37. Šíp – 4. Vincour. Rozhodčí: Koláček – Hanák, Macrineanu (Kubíček)- Žluté karty: Vymětalík, Fiala, Šíp, Slavíček – Kratochvíla, Kočí. Diváci: 80.

Olomouc B: Stoppen – Fiala, Hubník, Langer, Sláma, Slaměna (82. Fabiánek), Šíp (82. Ricardo Piňa), Uriča (32. Hadaš), Vepřek, Vymětalík, Slavíček (73. Grečmal). Trenér: Chromý.

Slovácko B: Trčka – Bartoš, Vincour, Divíšek, Porč – Kratochvíla (70. Pernica), Kočí, Polášek, Aldin, Juroška - Vecheta. Trenér: Němčický. Oba týmy si vypomohly několika hráči z ligy. Za hosty nastoupilo Divíšek s Vechetou, dres Sigmy navlékli mazáci Hubník s Vepřekem či ex-zlínský Slaměna. Zmiňovaní borci dodali duelu kvalitu, kterou ale snižoval stav hrací plochy. „Hráli jsme na přírodní trávě, která ale nebyla v příliš dobrém stavu. Balon na tvrdém, hrbolatém a místy i zmrzlém trávníku dost skákal,“ uvedl Šuškavčevič. Diváci i tak viděli slušný duel s góly a zajímavými momenty. Hostům z Uherského Hradiště patřil začátek. Skóre hned ve 4. minutě otevřel obránce Vincour. Béčko Slovácka i za stavu 1:0 hrálo dobře, hnalo se dopředu. „Prvních třicet minut bylo z naší strany velice dobrých. Klidně jsme mohli přidat druhou branku, ale vedení jsme nenavýšili a naopak vzadu ve dvou situacích propadli, takže soupeř ještě do přestávky výsledek otočil,“ uvedl Šuškavčevič. Vyrovnání zařídil ve 37. minutě Šíp, obrat završil Langer. Juniorka Slovácka i po změně stran bojovala o dobrý výsledek, rvala se o další body. Vyrovnat mohl Vecheta, jehož hlavička po centru Bartoše gólem neskončila. Sigma v čele s ex-reprezentantem Hubníkem jinak dobře bránila, vedení si hlídala. Hosté živili naději až do 84. minuty, kdy se podruhé v zápase prosadil Langer a bylo to 3:1. Závěr už se jenom dohrál. „Výsledek pro nás není příznivý, ale od výkonu se můžeme odrazit do dalších zápasů,“ dodal Šuškavčevič. Béčko Slovácka se za týden představí na kunovické Bělince, kde vyzve Frýdek-Místek.

