Teprve osmnáctiletý Martin Řehola si podmanil úvodní zápas béčka Slovácka v MSFL. Talentovaný fotbalista se v třetiligové premiéře blýskl hattrickem. Proti Kroměříži se dvakrát trefil ze hry, jeden gól dal z penalty.

„Samozřejmě mám z branek velkou radost. Jsem rád, že se to povedlo hned v prvním zápase a zrovna proti takovémuto soupeři,“ zářil štěstím další talent z akademie Slovácka, který v duelu s Hanáckou Slavií zastínili mnohem známější spoluhráče. „Trenér mi dal šanci, tak snad jsem splatil jeho důvěru,“ usmíval se hrdina nečekané přestřelky. „Byl to hodně divoký zápas. První půlka byla z naší strany lepší. Do druhého poločasu jsme vlétli, dali dva rychlé góly a zápas rozhodli,“ řekl.

Jelikož toho v kariéře ještě tolik nezažil, tři nařízené penalty v jednom utkání i pro něj byla novinka. „Často se to nevidí. Každý si ale mohl udělat obrázek sám. Rozhodčí prostě někdy takoví jsou,“ pravil.

První pokutový kop proměnil na samém konci první půle právě Řehola. Sice na ni nebyl určený, ale balon si stejně vzal. „Věřil jsem si, tak jsem na ni šel,“ usmál se. Měl štěstí, že se nemýlil a těsně před přestávkou strhl vedení na stranu rezervy Slovácka. „Už pár let to kopu stejně. Většinou mi to vychází,“ culil se.

I když hostující gólman Kofroň směr rány vystihl, gólu stejně nezabránil. Už předtím se ale rodák z Hrušovan nad Jevišovkou vytáhl parádní technickou ranou k levé tyči, kam poslal odražený míč po rohovém kopu. „Zrovna takové utažené střely na zadní tyč zkouším pravidelně na tréninku,“ přiznává.

Za stavu 2:1 v kabině přemýšlel nad hattrickem. „Nechci říkat, že jsem tomu nevěřil, ale jsem rád, že to tam padlo,“ líčí osmnáctiletý mladík.

Svůj parádní výkon korunoval v 51. minutě, kdy třetím gólem v zápase zvyšoval už na 4:1. „Taxu na hattrick máme. Podařil se mi už v přípravě proti Slavičínu. Vyšlo to na tisícovku,“ hlásí a věří, že teď to bude levnější.

Třeba si ale svým výkonem vyslouží lepší podmínky.

Vždyť v Kunovicích jeho výkon viděli i trenéři ligového áčka v čele s hlavním koučem Martinem Svědíkem. „Samozřejmě je to pro mě velká motivace. Kdo by nechtěl si sednout na ligovou lavičku,“ říká.

Jak se hraje s profesionály, si mohl vyzkoušet už o víkendu, protože dres béčka navlékli také Sadílek, Krejčí, Hellebrand nebo Vecheta, kteří už mají na svém kontě ligové starty. „Po boku ligových kluků jsme hráli v Juniorské lize, jsme na ně zvyklí. V kabině se vídáme, jsme kamarádi. Jsou pro nás určitě přínosem, učíme se od nich. Hodně nám pomáhají,“ chválí zkušenější parťáky odchovanec Hrušovan nad Jevišovkou, odkud se vydal do fotbalového světa. Dva roky strávil ve Zbrojovce Brno. Do Slovácka se dostal v roce 2016 přes Kohoutovice a Vyškov.

Třeba jednou překročí hranice Moravy a zamíří ještě dál. Našlápnuto má slušně.