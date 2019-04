Slovácký celek v sobotu zaspal hlavně začátek střetnutí, když hned v 1. minutě inkasoval branku po rohovém kopu a po trefě Batelky se za celé utkání nedokázal zvednout.

„Zápas byl krásným příkladem toho, jak ve fotbalovém výkonu z velkého množství procent rozhoduje psychika. My jsme z první situace inkasovali gól, což se podepsalo na celém utkání. Byť jsme měli devětaosmdesát minut na to, abychom výsledek otočili, nebyli jsme schopní se do zápasu vrátit. Nic nám nevycházelo. Nedařila se souhra, přihrávky. Balony odskakovaly přímo k soupeři,“ hořekoval domácí trenér Martin Onda.

Jeho tým v první půli přečkal ještě jednu tutovku připraveného soupeře, sám ale nijak nebezpečný nebyl. Broďané se i druhou půlí protrápili. Platonická převaha a standardní situace přinesly pouze střelu obránce Nevařila, hlavičku Marka Davida, slibnou šanci útočníka Chwaszcze a střílený centr Ťoka. „Herně jsme si nevytvořili skoro nic,“ přiznal Onda.

Hosté z Vrchoviny všechny nepříjemné situace před vlastní brankou ustáli a z protiútoku v 86. minutě zápas definitivně rozhodli, když se po jedenácté v sezoně prosadil Duba.

„Zápas jsme neodehráli vůbec dobře, což je velká škoda. Porážka nás mrzí o to víc, že utkání bylo o šest bodů. Nezbývá nám než soupeři pogratulovat. My se musíme připravit na další těžké utkání. Soutěž zdaleka nekončí., musíme bojovat dál,“ dodal Onda.

Broďané i přes prohru 0:2 zůstávají v tabulce MSFL na desátém místě. Příští sobotu hrají v Rýmařově.

FORTUNA:MSFL, 19. kolo

ČSK Uherský Brod – SFK Nové Město na Moravě 0:2 (0:1)

Branky: 1. Jiří Batelka, 86. Tomáš Duba

Rozhodčí: Silný – Zaoral, Drozdy (Lenfeld)

Žluté karty: R. David, Ťok, Hruboš – Vícha, Batelka

Diváci: 265

Uherský Brod: Dostál – M. David, Vrága, Kúdela (46. Nevařil) - Blanař, R. David, Ťok, Hradil (73. Jaroněk), Mančík (56. Sedláček) – Hruboš - Chwaszcz.