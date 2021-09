Ve středu se pohotovou dorážkou podílel na výhře 4:0 proti Otrokovicím. „Snad mi to pomůže zvýšit sebevědomí,“ doufá navrátilec z Ostravy.

Mládežnický reprezentant neprožívá zrovna vydařené období. Na jaře toho v dresu Baníku mnoho neodehrál. Když přišel zpátky do Uherského Hradiště, těšil se, jak mužstvu pomůže, bude platný. V přípravě se ale zranil, nestihl start sezony a teď se pere ve třetí lize.

„Pro mě to nyní není lehké období,“ přiznává. „Snažím se probojovat zpátky do sestavy áčka. Teprve se ale do toho dostávám,“ přidává.

Trenéři Slovácka, kteří na stadionu v Kunovicích bedlivě sledovali i středeční vložený duel 17. kola MSFL, při nominaci na poslední ligový zápas s Pardubicemi před reprezentační přestávkou Šašinku vynechali, přednost „omilostněný“ Rigino Cicilia i talent Filip Vecheta.

„Nevešel se do nominace,“ vysvětlil po vyhraném zápase Josef Mucha. „Šáša byl zraněný, chybí mu zápasová praxe. Až se rozehraje, na hřiště se taky dostane a určitě nám pomůže,“ je přesvědčený Mucha.

Ostravský odchovanec, který v minulosti hostoval na Slovensku v Senici nebo Zlatých Moravcích, na začátku srpna nastoupil za rezervu proti Olomouci B, v sobotu hrál i s Uničovem. Výhry se ale nedočkal, celek z Uherského Hradiště doma pokaždé prohrál 1:2.

Vítězství si vychutnal až ve středu, kdy béčko Slovácka zdolalo poslední Otrokovice 4:0.

„O víkendu nás taky bylo hodně kluků z áčka, ale úplně to nevyšlo, jak jsme chtěli. Nyní to bylo lepší a získali potřebné body,“ těší Šašinku.

I když výsledek je nakonec přesvědčivý, jednoduché to borci z Uherského Hradiště proti krajskému rivalovi rozhodně neměli.

„Jelikož na tom v tabulce nejsme úplně dobře, potřebovali jsme zabrat. Ze začátku to bylo možná takové nervózní, neurovnané, ale po vedoucí brance to z nás spadlo. Drželi jsme pořád balon, soupeř s přibývajícími minutami odpadal. Fyzicky jsme na tom byli lépe,“ všímal si na trávníku.

Společně s ním nastoupili i Kalabiška, Šimko či Tomič. „Víme, že bychom měli být vidět, ukázat nějakou kvalitu, ale ono je to fakt někdy těžké. Jdeme jenom na zápas, s kluky skoro vůbec netrénujeme. Navíc soupeři z třetí ligy se na nás chtějí vytáhnout. Do všeho jdou po hlavě,“ říká.

Béčko Slovácka zlomilo odpor houževnatého soka i díky Šašinkovi. Právě střet třiadvacetiletého forvarda se stoperem Viktorie Markovičem posoudil hlavní rozhodčí Drozdy jako penaltový, což se hostům vůbec nelíbilo.

Podle nich o nedovolený zákrok rozhodně nešlo, sudímu ze Bzence hlasitě spílali. Své si na tribuně řekli i hostující příznivci. Hlavní aktér klíčového souboje to ale viděl zcela jinak.

„Byl to stoprocentně faul, jasná penalta,“ má jasno Šašinka. „Zajel mi kolíky na patu a pak tady všichni řvou jak blázni,“ divil se. „To nikdy nepochopím,“ kroutil dál hlavou.

„Přitom ten kluk, co mě fauloval, to dobře ví. Na hřišti jsem se s ním o tom bavil. To ale lidé, co jsou od toho daleko, nevědí,“ dodává.