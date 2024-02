Do vedení šli hosté, když skóre po standardní situaci otevřel Adam Bahounek, za domácí srovnal těsně před přestávkou Patrik Červenka, jedna z posil z druholigové Kroměříže se prosadila po křídelní akci.

Jiné branky už nepadly, proto souboj krajských rivalů skončil spravedlivým smírem.

„Pro nás to byl dobrý zápas, který měl tempo, náboj. Utkání rozhodně splnilo účel, bylo poměrně vyrovnané. Vsetín byl kvalitní protivník, ve druhém poločase jsme ale měli o něco více ze hry a stejně jako soupeř si vytvořili nějaké šance, které jsme ale neproměnili,“ uvedl kouč Uherského Brodu Miroslav Ondrůšek.

Přípravný fotbal -

ČSK UHERSKÝ BROD – FC FASTAV VSETÍN 1:1 (1:1)

Branky: Patrik Červenka – Adam Bahounek

Podobně po střetnutí mluvil i trenér Vsetína Lukáš Pazdera, který svěřence za odvedenou práci právem chválil.

„Podali jsme velmi dobrý a disciplinovaný výkon. Obranná fáze byla slušná. Chtěli jsme držet aktivní střední blok a vyrážet do rychlých protiútoků, což se nám dařilo. Hráli jsme pořádný chlapský fotbal, kterým se chceme prezentovat i v soutěži. Kluci vše odmakali příkladně. Po zápase seděli v kabině a byli vyřízení, vyšťavení, a tak by to mělo být pokaždé,“ míní Pazdera.

„Byla to pro ně odměna za dobrý výsledek. Kluci si ověřili, že tvrdá dřina za to stojí a vědí, že jiná cesta k úspěchu nevede,“ přidává.

Podle trenéra Vsetína měl zápas parametry úrovně třetí ligy. „Hrálo se v dobrém tempu, v dobré intenzitě. Domácí byli opticky víc na balonu, my jsme hrozili po brejkových akcích. Bohužel jsme několik nadějných situací nedohráli. Remíza nakonec odpovídá průběhu na hřišti,“ míní.

„Kdyby některý z týmů vyhrál o jeden gól, neříkám, že by to bylo nespravedlivé, ale takto je výsledek lepší pro nás, protože Brod hraje o soutěž výš, ale pro oba mančafty bude důležité, jak rozběhnou jaro za dva týdny,“ připomíná.

Ani jeden z týmů nebyl v sobotu kompletní. Hosté šetřili záložníka Veneného, Broďané měli větší ztráty. Chyběl nemocný gólman Somberg a také stoper z Dubnice Rešetka, Novotný, Vrbka a Zámečník.

Šanci ukázat se dostal brankář Marek Červík. Čtyřiadvacetiletý gólman patří mezi odchovance ČSK, naposledy působil v Pavlicích a nyní se ukázal trenéru Ondrůškovi v zápase. Proti Vsetínu odchytal druhý poločas, na rozdíl od Lebánka neinkasoval.

„Zkoušeli jsme další hráče, kádr pořád není uzavřený. Na dobré cestě je příchod kluků z Kroměříže i Slováka Rešetky,“ věří Ondrůšek.

Oba týmy mají před sebou poslední přípravné zápasy. Uherský Brod zakončí dlouhý zimní dril příští sobotu doma proti diviznímu Holešovu, Vsetín v generálce vyzve Valašské Meziříčí.