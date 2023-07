Žádné velké vzrušení, spíš klasický přípravný duel na další třetiligovou sezonu. Nedělní derby záložních týmů Slovácka a Zlína skončilo na kunovické Bělince spravedlivou remízou 1:1. Hosty poslal v první půli do vedení Frolek, za domácí srovnal po změně stran Koryčan.

Fotbalisté Slovácka B (bílé dresy) v nedělní generálce na start MSFL remizovali na hřišti v Kunovicích s juniorkou Zlína 1:1. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Hostující trenér Jan Jelínek nebyl s výkonem mužstva až tolik spokojený. „Upřímně, utkání se mi úplně nelíbilo. Bylo to ospalé, bez emocí, chyběl mi drajv. Za mě to byl obyčejný přátelák bez nějakého většího nasazení. Od generálky jsem čekal daleko větší zaujetí,“ říká kouč mladých ševců.

Nerozhodný výsledek ale bral. „Vyhrát jsme mohli my i soupeř, takže remíza byla nakonec zasloužená,“ míní Jelínek.

Přípravný fotbal -

1. FC SLOVÁCKO B – FC ZLÍN B 1:1 (0:1)

Branky: Koryčan – Frolek. Rozhodčí: Ogrodník – Tomanec, Drozdy. Diváci: 60.

Trenér Slovácka B Pavel Němčický byl o něco spokojenější. „Za mě to byl dobrý zápas, který splnil svůj účel,“ uvedl. „Utkání s jinými béčky jsou vždycky takové živelné, hraje se nahoru a dolů. Není to moc svázané taktikou. I se Zlínem to bylo o tom, kdo bude produktivnější. Šance si vypracovaly oba týmy,“ hodnotil poklidný duel, který narušil jen déšť.

Celek z Uherského Hradiště v sestavě žádné známé tváře neměl. Za domácí nastoupili jen Kočí a Onuoha, Zlíňané využili více borců z širšího ligového kádru.

Kromě Hellebranda nastoupil i Bužek, Číž, Kulíšek, Polášek a gólman Bachůrek.

Ve druhém poločas se na hřiště dostal i útočník Bobčík, jenž neuspěl na zkoušce v druholigové Líšni. Hostům scházel akorát zraněný Ovesný.

Domácí trenéři Němčický s Šuškavčevičem měli k dispozici šestnáct hráčů do pole a dva gólmany, další mladíci půjdou na hostování do nižších soutěží.

„Určitě si v sezoně vypomůžeme s hráči z prvního mužstva. Záležet bude na mnoha okolnostech. Jednak kdo bude po zranění nebo kdo potřebovat herní vytížení,“ upozorňuje Němčický.

Broďané po porážce v prodloužení končí v MOL Cupu, Michalec odešel do Strání

Ve víkendovém derby se Zlínem si mladíci z Uherského Hradiště slušně vedli i bez zkušených hráčů, byť v sezoně jistě budou potřeba.

Slovácko bylo nebezpečnější, hrozilo hlavně po standardních situacích.

Do vedení šli ale hosté. Skóre otevřel Frolek. Další šance ševci nevyužili.

„První půle se mi líbila víc,“ přiznává Jelínek. „Byli jsme organizovanější, vypracovali si i nějaké šance. V té druhé jsme se spíše hledali. Úplně nám to neklapalo,“ přidal hostující kouč.

„Sice tam byly pasáže, které se mi líbily, jiné věci byly hodně špatné. Něco jsme si vyzkoušeli, ale úplně to nefungovalo. Nechal jsem kluky potrápit, pak si to rozebereme. Pořád je to ale jenom příprava, alespoň máme co rozebírat před novou sezonou, do které musíme vstoupit s úplně jinými emocemi,“ prohlásil.

Vsetín deklasoval v poháru Valašské Meziříčí. Hajný po debaklu: Obrovská ostuda

Béčko Slovácka výsledek srovnalo po hodině hry, kdy míč zblízka uklidil do sítě Koryčan. Přerovský odchovanec už předtím zahodil dvě tutovky.

Na druhé straně neuspěl střídající Martin Mlýnek, kterého zradil první dotek a pak už vyběhnutého Urbana nedokázal přehodit. Bobčík zase mířil hlavou do tyče.

Sobotní generálka už je ale minulostí, krajští rivalové se začnou finálně chystat na začátek nové sezony.

Mladí ševci se už v pátek představí v Brně, kde vyzvou nováčka ze Startu. Slovácko B zajíždí do Znojma.