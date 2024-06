Tohle byla divočina, bláznivá přestřelka. Fotbalisté Uherského Brodu na závěr třetiligové sezony pobavili fanoušky. I když doma s Frýdkem-Místkem prohrávali už 1:3, výsledek třemi brankami po změně stran otočili na 4:3, aby v posledním zápase sezony hráli nerozhodně 4:4.

Záložník Uherského Brodu Miroslav Leskovjan (v červeném dresu) při utkání s Frýdkem-Místkem. | Foto: ČSK Uherský Brod, František Blaha

„Pro nezaujatého diváka to byla nádhera, pro nás trenéry noční můra,“ glosoval kouč Uherského Brodu Miroslav Ondrůšek.

Jeho tým se před týdnem zachránil, sobotní duel odehrál bez sestupových starostí, v až moc velkém klidu. S podobnou přestřelkou diváci příliš nepočítali, na Orelkém stadionu si konečně užívali zápas, ve kterém o nic moc nešlo. „Útoční hráči převyšovali defenzivu,“ glosoval Ondrůšek.

Celek ze Slovácka oproti minulým duelům absolutně nezvládl nástup do utkání, v 9. minutě prohrával 0:2.

Brankáře Lebánka, který na konci sezony dostal přednost před Sombergem, hned z první střely na domácí branku překonal Hykel, vzápětí se z trestného kopu parádně prosadil Rubý.

Kouč Ondrůšek za nepříznivého stavu 0:2 stáhl ze hry stopera Rešetku, místo něj nastoupil Vrbka.

Domácí výsledek snížili po trestném kopu Votavy, úočník ČSK chytře podtsřelil zeď a překonal brankáře Lasáka.

Valcíři si ale brzy vzali dvougólové vedení zpět. Rubý vysunul do šance Hykela, jeho ránu Lebánek vyrazil do boku a dorážející Neumann uklidil balon do sítě.

To však v první půli nebylo vše. V nastaveném čase kapitán Leskovjan přihrál Obadalovi a ten dalekonosnou přízemní střelou snížil na 2:3.

Oba týmy se i po změně stran tlačily do zakončení, útočily. Šanci Hykela zmařil Lebánek.

Na druhé straně v 61. minutě při rozehrávce hrubě chyboval Lasák. Hostující gólman po malé domů přihrál míč Mančíkovi, který srovnal na 3:3.

Stejný hráč pak utekl po levé straně, naservíroval balon Obadalovi a Brod v zápase poprvé vedl.

„Jsem moc rád, že jsme se i po našem špatném začátku zvedli a zápas zdramatizovali,“ uvedl Ondrůšek.

Frýdek ale přidal na obrátkách, hnal se za vyrovnáním. Hykel pálil těsně vedle, Němce zase vychytal Lebánek.

Hosté počtvrté udeřili čtvrt hodiny před koncem. Míč za vyběhnutého brankáře ČSK dostal střídající Kohut.

Závěr byl otevřený, vyhrát chtěly oba mančafty. Blíže vítězství měli Broďané, v 79. minutě ale v jedné akci dvakrát orazítkovali Votavou a Mančíkem tyč, Leskovjana

skvěle vychytal brankář Lasák.

„Je super, že jsme otočili výsledek z 1:3 na 4:3, mrzí mě ale, že jsme vedení kvůli lidem neudrželi. Byla by to nádherná tečka za povedeným jarem. Remíza je ale nakonec spravedlivá,“ míní Ondrůšek.

Sobotní duel si nakonec užili hlavně věrní fanoušci. Viděli osm branek, ofenzivní fotbal. Po utkání navíc poseděli s hráči, oslavili záchranu.

„Zůstalo tady neskutečné množství, je tady docela rachot. Všichni se baví, užívají si setrvání v MSFL,“ hlásil kouč ČSK.

Zatímco příznivci se těší na další třetiligovou sezonu, derby se Stráním, vedení klubu společně s koučem Ondrůškem řeší posílení týmu, kádr pro nový ročník. „Chceme hostování kluků přetavit v přestup, dále chceme přivést nějaké nové hráče, které máme vytipované,“ říká bývalý ligový gólman, který zůstává v pozici hlavního trenéra.

„Na pokračování jsme se domluvili s panem Hamšíkem, než odjel na EURO. Ať by sezona dopadla jakkoliv, zůstal bych u týmu,“ říká.

Fotbalisté Uherského Brodu nyní mají zasloužené volno. Letní přípravu odstartují ve středu 10. července. „Kluci budou mít tři týdny volno, pak dostanou individuální plány. Měsíc společné přípravy nám bude stačit,“ věří.

Tým ze Slovácka se v létě zaměří hlavně na defenzivu. Poslední výsledky ukázaly, že mančaft nemá problém se střílením branek, horší je to v obraně. „Produktivita je velmi slušná. V posledních zápasech jsme dávali dost gólů, ale taky jich dost inkasovali, což se mi jako bývalému brankáři samozřejmě nelíbí,“ dodává Ondrůšek.