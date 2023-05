Problémy se nabalují, krize se prohlubuje. Fotbalisté Uherského Brodu ve třetí lize dál ztrácejí body, prohrávají. Slovácký celek neuspěl ani v sobotu doma proti Uničovu, rozjetým Hanákům ve 28. kole MSFL podlehl 1:2 a v tabulce klesl na šestnácté místo. Navíc v nastaveném čase přišel o dva vyloučené hráče.

Fotbalisté Uherského Brodu (červené dresy) v sobotu doma podlehli Uničovu 1:2. | Foto: Deník/Libor Kopl

Hostům šestou výhru v řadě trefil v 87. minutě Komenda. Broďanům naopak premiérová trefa záložníka Obdržálka k prvnímu jarnímu úspěchu nestačila.

„Zápas jsme měli dohrát do remízy. Uničov má ale kvalitu a počkal si na šanci, kterou jsme mu sami nabídli. Nepovedený závěr jsme korunovali dvěma vyloučeními,“ poznamenal trenér ČSK Lukáš Pazdera.

Slušně odehraný sobotní duel mu na konci pořádně zhořkl. Slovácký celek nejen že přišel o bod, ale v nastavení i o dva hráče. Nejprve byl dvakrát za sebou napomínám kapitán Lorenc, chvíli po něm uviděl červenou kartu i střídající Mančík,

Oba hříšníci pykali za hrubost. Domácí stoper po předcházející kritice rozhodčího strčil v souboji soupeře do hrudi a byl vyloučen, následně Mančík udeřil jednoho z uničovských hráčů loktem do obličeje a pro nadcházející duely rovněž oslabil svůj tým.

„V tomhle náročném programu je nedisciplinovanost o to horší,“ zlobí se Pazdera. „Je to neomluvitelné. Oslabili nás a znehodnotili práci všech. Nechci říct, že bych to pochopil u mladého kluka, to taky ne, ale Mančík by si to měl pohlídat,“ ví dobře ex-ligový fotbalista.

Broďané závěr hrubě nezvládli, přitom favorizovaný Uničov dlouho trápili a po změně stran jej nepouštěli do vyložených šancí.

Gólman Nemrava byl ve druhé půli takřka bez práce. „Po většinu zápasu jsme se drželi taktického plánu. Po prvním poločase, ve kterém byl soupeř lepší, jsme změnili rozestavení, což nám pomohlo,“ uvedl Pazdera.

Juniorku Zlína srazily ve Znojmě standardní situace, vpředu chyběl Silný

Hosty poslal do vedení ve 13. minutě Amrbozek, který proměnil penaltu nařízenou za ruku stopera Tkadlece. Uničov pak mohl své vedení ještě navýšit, ale další šance neproměnil.

Broďané příliš nebezpeční nebyli, přesto na konci úvodní části skóre srovnali. Poprvé ve třetí lize se prosadil talentovaný středopolař Obdržálek. „Víme, že Kuba kvalitu směrem dopředu má. Nechci říct, že na něm stavíme hru, ale víme, že to v sobě má a týmu pomáhá. Jsem rád i za něj, že mu to tam spadlo,“ prohlásil Pazdera.

Šikovný mladík, který přišel do Uherského Brodu v zimě ze Starého Města, se v sedmnácti letech zabydlel v sestavě ČSK a v sobotu se předvedl i fanouškům na Orelském stadionu. „Už ve Frýdku-Místku i s doma s Hranicemi měl zakončení zpoza šestnáctky, kdy mu to tam nepadlo, dneska to trefil,“ chválil záložníka.

Slovácký celek i díky Obdržálkovi až do konce střetnutí pomýšlel na výhru, favorita trápil. „Za stavu 1:1 bylo utkání takové remízové, hrálo se mezi šestnáctkami,“ říká Pazdera.

„My jsme dobře bránili, bohužel v závěru jsme udělali chybu ve středu hřiště. Netrefili jsme balon a nechali Komendu, který je zády k naší bráně, otočit na svoji silnější levou nohu a dát nám druhý gól,“ nechápe.

Fotbalisté Uherského Brodu tak dál čekají na první jarní výhru. V nadcházejícím týdnu mají dva pokusy konečně naplno zabodovat. Už ve středu je čeká dohrávka na Vrchovině, v neděli dopoledne na hřišti v Kunovicích vyzvou béčko Slovácka.

MSFL, 25. kolo -

ČSK UHERSKÝ BROD – SK UNIČOV 1:2 (1:1)

Branky: 40. Jakub Obdržálek - 13. Jan Ambrozek z penalty, 87. Tomáš Komenda. Rozhodčí: Dorotík - Rosický, Kostelník (Knecht). Žluté karty: Venený, Lorenc – David, Ambrozek, Kirschbaum. Červené karty: 90.+3. Lorenc, 90.+4. Mančík (oba Uherský Brod). Diváci: 175.

Uherský Brod: Nemrava – Flasar, Tkadlec, Lorenc, Nevařil – J. Michalec, Venený, Leskovjan (66. Mančík), Obdržálek (76. Valenta), Švrček - Strachoň. Trenér: Pazdera.