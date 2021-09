Broďané skvěle zvládli i druhou půli, soupeře do větší šance nepustili. „Domácí po přestávce otevřeli hru a dobývali naši defenzivu. Kromě standardních situací a několika střel z dálky jsme je ale do ničeho nepustili,“ pochvaluje si Onda.

„Kluci pak měli snahu vyrovnat, to jim nemohu upřít, ale směrem dopředu to od nás bylo absolutně jalové,“ popsal kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Uherský Brod také mohl jít brzy do vedení, ale samostatný únik hostujícího útočníka zlikvidoval Kolář. V závěru úvodní dvacetiminutovky už ale udeřilo. Po chybě domácího celku v rozehrávce přišel balon za obranu a Gettler poslal Brod do vedení.

Slovácký celek v cestě za úspěchem nezastavilo ani zranění krajního obránce Nevařila na předzápasové rozcvičce. I když zkušený bek nastoupil do utkání, nešlo to a ve 24. minutě pustil na hřiště Košáka. V té době hosté po trefě Gettler už vedli.

„Jsem rád, že se nám v defenzivě povedlo navázat na poslední dva zápasy, ve kterých jsme sice pokaždé o gól prohráli, ale předvedli jsme v nich dobrý výkon a věhlasnější soupeře z Kroměříže a Ostravy jsme do mnoha šancí nepustili. Důležité bylo, že jsme k dobré obraně přidali nadstavbu v podobě ofenzivy. Byli jsme nebezpeční směrem dopředu, dali dva góly a zaslouženě vyhráli,“ uvedl trenér Uherského Brodu Martin Onda.

