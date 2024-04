„Naše výhra je zcela zasloužená. Pro nás to jsou velmi cenné body. Kluci to odbojovali, šli na krev, někteří hráli i přes bolest. Za přístup i výkon je musím pochválit. Jenom mě štve, že jsme zase neproměnili spoustu šancí,“ prohlásil asistent trenéra Slovácka B Darko Šuškavčevič.

Problémy s koncovkou však provázejí mladý tým delší dobu. „Nebylo to jenom v Karviné, ale i v jiných zápasech. Pokud bychom byli produktivnější, zápasy by byly klidnější a nemuseli bychom se strachovat až do konce. V hodně duelech jsme navíc v závěru přišli o body,“ pronesl.

Béčko Slovácka odehrálo ve Slezsku velice dobré střetnutí. Soupeře z popředí tabulky zaskočilo nejen fotbalovostí, ale i odhodláním, velkou chutí.

„Z kluků sálala energie. Bylo na nich vidět, že i za nepříznivého stavu se chtěli poprat se současnou situací, s výsledkem něco udělat,“ oceňuje Šuškavčevič.

I když hosté vstoupili do utkání aktivně, od 14. minuty prohrávali. Karviná šla do vedení po standardní situaci, kdy se prosadil Trček. „Byl to pro nás smolný moment, nešťastný gól. I přes to všechno jsme se ale nepoložili, nýbrž dál makali a šli si za výhrou,“ říká Šuškavčevič.

Slovácký celek mohl výsledek v první půli srovnat, ale Kratochvíla po standardní situaci trefil ve vyložené pozici břevno a v zakončení neuspěl ani Okoromi.

Prosadil se až těsně před přestávkou Bartoš. Hostující krajní bek sice neproměnil penaltu nařízenou za faul na Okoromiho, při dorážce už se ale nemýlil.

Hosté byli i po změně stran herně lepší a nebezpečnější, střelecky se však soužili. Další tutovky zazdili Kratochvíla s Okoromim. Rozhodnutí padlo až v 71. minutě, kdy udeřil Kratochvíla a upravil na konečných 2:1.

„Ve druhé půli jsme ještě zkvalitnili hru. Zachytávali jsme rozehrávku soupeře, dostávali se do šancí, které jsme ale neřešili dobře. Nakonec jsme se prosadili, ale v závěru se strachovali o vedení, protože v hlavách jsme měli zbytečnou ztrátu s Hodonínem,“ uvedl Šuškavčevič.

Fotbalisté Slovácka B se díky výhře posunuli před Frýdlant nad Ostravicí na šestnácté místo. Cenný venkovní triumf ale musí potvrdit v anglickém týdnu, kdy doma na kunovické Bělince nejprve ve středu vyzvou rovněž namočené Hranice a v neděli dopoledne se tam pak střetnou i s Uničovem.

„Uděláme maximum proto, abychom to zvládli,“ slibuje Šuškavčevič.