„Myslím, že to pro nás byla dobrá generálka. Narazili jsme na kvalitního soupeře, který nás dobře prověřil. I když ani předcházející mančafty, se kterými jsme hráli, nebyly vůbec špatné. Považská Bystrica vede třetí slovenskou ligu, byl to super soupeř. Hlavní bylo, že hosté chtěli hrát a nepřijeli jenom bránit," uvedl gólman Slovácka B Jiří Borek.

„Pro nás je důležité, že jsme utkání zvládli nejen herně, ale i výsledkově, byť o body ještě nešlo," přidal talentovaný brankář.

Přípravný fotbal -

1. FC Slovácko B - FK MŠK Považská Bystrica 4:2 (2:2). Branky: 4. a 64. Pernica, 18. a 89. z penalty Juroška - 23. Zuziak, 45. Slávik

Skóre nedělního utkání hned ve 4. minutě otevřel domácí Pernica. Křídelník Slovácka se ocitl úplně sám za hostující obranou, udělal kličku gólmanovi a pohodlně uklidil balon do sítě.

Vzápětí hosty uchránilo před druhou brankou břevno. Prosadil se však až umístěnou přízemní střelou z hranice šestnáctky Juroška.

Považská Bystrica se ale za nepříznivého stavu 0:2 zvedla a skóre ještě do přestávky srovnala. Nejprve Borka v domácí brance po centru z pravé strany hlavou překonal nepokrytý Zuziak, těsně před přestávkou se parádně trefil pod břevno Slávik.

„Za stavu 2:0 jsme na chvíli přestali hrát, bránit. Hosté nám procházeli středem hřiště, dali nám dva góly. Mrzí hlavně ten druhý, který byl do šatny, což není nikdy ideální, ale v mistráku by to bylo horší," míní Borek.

Oba týmy si v prvním poločase vypracovaly daleko víc vyložených šancí, diváky ofenzivní fotbal bavil.

I druhá půle byla rušná, svižná, zajímavá. Přípravný duel mohly rozhodnout oba mančafty, přesnější v zakončení nakonec byli mladíci z Uherského Hradiště. V 64. minutě vrátil vedení béčku Slovácka přesnou ranou k tyči Pernica, triumf domácích završil v závěru z penalty Juroška.

Na druhé straně se několikrát vyznamenal Borek, jenž zneškodnil hostům tři tutovky.

Béčko Slovácka zahájí druhou polovinu sezony v neděli doma proti Uherskému Brodu. Derby na kunovické Bělince začíná v 10.15.