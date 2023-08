Mají před sebou ještě hodně těžké dřiny. Fotbalisté Uherského Brodu po výrazné letní obměně nezvládli vstup do nové třetiligové sezony, pod vedením trenéra Zdeňka Šebesty a před zraky reprezentačního obránce Filipa Nováka prohráli v 1. kole s favorizovaným Uničovem 0:4.

Trenér Zdeněk Šebesta po zápase s Uničovem (2:4) | Video: Libor Kopl

Slováckému celku k bodům ani k lepšímu výsledku nepomohlo ani několik posil, které do Uherského Brodu dorazily těsně před startem soutěžního ročníku. Na Orelském stadionu kraloval hostující kapitán Tomáš Komenda, jenž sestřelil domácí tým hattrickem.

„Premiéra mě poněkud zhořkla,“ poznamenal smutný trenér ČSK Zdeněk Šebesta.

Nástupce Lukáše Pazdery z vysoké porážky ale nedělal tragédii. „Výsledek mě samozřejmě mrzí, ale kvalita soupeře je obrovská,“ vnímá.

„Abychom mohli s Uničovem pomýšlet na úspěch, musí se sejít víc věcí. V naší hře se bohužel ještě ukázala syrovost a nesehranost. Máme spoustu nových hráčů, potřebujeme víc času,“ přidává.

Šebesta proti Uničovu od začátku nasadil hned čtyři letní posily. V základní sestavě byli Novotný, Obadal, Martiš a Bulko. Ve druhé půli se do hry dostali i Sklenář, Škultéty, Motal.

„Se současnou podobou kádru jsem spokojený, potřebuji ale, aby kluci vydrželi zdraví,“ říká kouč.

Narážel na zranění střídajícího Sklenáře. Navrátilec z Kroměříže si krátce po příchodu na trávník nezaviněně poranil koleno a utkání končil s bolestivou grimasou na střídačce.

„Snad bude brzy v pořádku,“ doufá nejen Šebesta.

Obadal, Sklenář, Novotný či Martiš. Uherský Brod dotáhl příchod letních posil

Toho společně s týmem čeká v dalších týdnech spousta práce. „Vím, že musíme být trpěliví a poctivě makat, aby si to sedlo a souhra začala fungovat lépe,“ uvedl.

Broďané to proti Uničovu měli složité. V prvním poločase se ale za nepříznivého stavu dostali do dvou vyložených šancí, Obadal ale mířil pouze do hostujícího gólmana Kvapila a Lorenc střílel zboku vedle.

„Je to škoda. Kdybychom příležitosti proměnili, asi by to vypadalo jinak,“ míní Šebesta.

Uničov ale měl utkání pevně pod kontrolou, v zápase dominoval. Favoritovi pomohla rychlá branka Komendy už v 6. minutě.

Zkušený útočník se prosadil po centru z pravé strany, souboji v šestnáctce a přiťuknutí od Krče. Gólman Somberg, který se po odchodu Nemrava do Strání stal novou jedničkou ČSK, neměl proti dělovce pod břevno nárok zasáhnout. „Možná se mýlím, ale z lavičky jsem viděl jasný útočný faul, který rozhodčí neodpískal. Jsem zvědavý na video,“ uvedl Šebesta.

Jeho tým podruhé inkasoval ve 35. minutě, kdy se po přihrávce z levé strany znovu prosadil Komenda.

„Do utkání jsme šli s defenzivní taktikou, brzký gól naše taktické plány dost narušil. Hru jsme ale ani za nepříznivého stavu nechtěli hned otevřít. K větší aktivitě nám pomohl příchod střídajícího Obdržálka, gólovou šanci jsme si ale ve druhém poločase nevytvořili. Po brance na 0:3 už bylo po nadějích,“ ví dobře domácí trenér.

Snaživé Broďany, kterým scházeli Vrbka s Nevařilem, dorazil Komenda, jenž završil hattrick. Pak se trefil ještě Sečkář, závěr se dohrál pouze z povinnosti.

„Uničov u nás prokázal svoji kvalitu, byl nebezpečný a taky produktivní, byť Somberg další šance pochytal,“ dodal Šebesta.

Jeho tým se nyní začne chystat na derby se Slováckem B. Hraje se příští neděli dopoledne na stadionu v Kunovicích.

MSFL, 1. kolo -

ČSK UHERSKÝ BROD – SK UNIČOV 0:4 (0:2)

Branky: 6., 34. a 66. Tomáš Komenda, 72. Michael Sečkář. Rozhodčí: Grečmal - Silný, Ehrenberger (Prokop). Žluté karty: Koutný, Svoboda (oba Uničov). Diváci: 303.

Uherský Brod: Somberg – Švrček, Lorenc (77. Konečný), Flasar – Obadal (46. Obdržálek), Leskovjan, Novotný (85. Škultéty), M. Michalec, Mančík – Martiš (77. P. Sklenář) – Bulko (69. Motal). Trenér: Šebesta.

Uničov: Kvapil – Diblík (74. Saňák), David, Svoboda, Vichta (74. Javůrek), Komenda, Vybíral (74. Hausknecht), Sečkář, Krč, Kamas (74. M. Sklenář), Koutný. Trenér: Balcárek.