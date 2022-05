MSFL, 30. kolo -

1. FC SLOVÁCKO B – 1. SC ZNOJMO FK 0:0

Rozhodčí: Silný - Slabý, Řezníček (Volek). Žlutá karta: Štrombach (Znojmo). Diváci: 117.

Slovácko B: Trčka – V. Bartoš, Vincour, Kočí, Porč (11. Stropsa, 70. Šlechta) - Pernica, Polášek, Aldin, Pak (80. A. Bartoš) – Kratochvíla (80. Pisar), Koryčan (70. Yohanna). Trenér: Němčický.

Na náročný program se nevymlouval. Dobře ví, že béčko Slovácka by se s anglickým týdnem mělo bez problémů vypořádat. „Kluci jsou dobře trénovaní. Pokud by to neměli zvládnout oni, tak už nikdo. Všechny mančafty to mají stejné,“ říká.

Na svěřence s kolegou Šuškavčevičem před nedělním zápasem apelovali hlavně kvůli defenzivě, kterou potřebovali po divokém výsledku 4:3 zlepšit. „To se nám sice povedlo, ale zase směrem dopředu jsme toho ukázali velmi málo,“ mrzí Němčického. „V prvním poločase jsme tam ještě nějaké možnosti ke skórování měli, ale nebylo toho tolik, kolik bych si představil. Po změně stran už jsme nebyli nebezpeční vůbec,“ vadí Němčickému.

Jeho tým dvakrát zahrozil v úvodní půlhodině ale Kratochvíla se střídajícím dorostencem Stropsou mířili ve vyložených pozicích nepřesně.

Znojmo, jehož obrannou hru dirigoval velmi dobře hrající Hnaníček, pozorně bránilo a hrozilo rychlými výpady. Největší šanci hostů v prvním poločase zazdil Brazilec Goncalves, jenž po zaváhání brankáře Trčky nedokázal uklidit balon z velkého vápna k tyči.

Pomohl gól do šatny. Brod zdolal poslední Jihlavu a poskočil na desáté místo

„Soupeř taky neměl žádné extra šance, ale byl nebezpečný. Vzadu hrál na nulu a spoléhal na brejky. Těžko se tam dostávalo,“ uvedl Němčický.

Jihomoravané mohl jít do vedení krátce po změně stran, ale Piatov mířil do břevna. Následně střílel Papež vedle.

Mladíci ze Slovácka ve druhé půli zaujali jen nůžkami Kratochvíly, jinak nebezpeční vůbec nebyli. Znojmo mělo k výhře blíž, gól však stejně jako protivník nedalo.

Poklidný nedělní duel poznamenaly dvě zranění. Hned v úvodní čtvrthodině museli střídat domácí krajní bek Pak a hostující Goncalves.