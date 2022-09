„Pro mě je to cenný bod. Kluci i za nepříznivého stavu ukázali, že si za tím jdou a síla v nich je. Za bojovnost a velké odhodlání jim patří obrovský dík. Vím, že to pro ně muselo být fyzicky i psychicky hrozně náročné, nakonec to ale zvládli velmi slušně,“ prohlásil kouč Hanáků Bronislav Červenka.

MSFL, 8. kolo -

1. FC SLOVÁCKO B – SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 3:3 (1:0)

Branky: 10. Merdovič, 48. Polášek, 75. Juroška – 63. Votava z penalty, 70. Jeleček, 81. Chwaszcz. Rozhodčí: Rosický - Grečmal, Svoboda (Prokop). Žluté karty: Kudela, Vincour, Polášek, Pernica – Houser, Matoušek.

Diváci: 347.

Slovácko B: Velich – Bartoš, Vincour, Břečka, Merdovič - Pernica, Kudela (79. Velecký), Kohút (83. Aldin), Polášek, Juroška - Koryčan (79. Šlechta), Trenér: Němčický.

Kroměříž: Lebánek – Vyhlíd (55. Chwaszcz), Zavadil, Tiahlo, Jeleček - Sedlák (73. Červenka), Matoušek, Cupák, Houser, Jambor (55. M. Machálek) - Votava (73. Surynek). Trenér: Červenka.

Jeho tým na půdě krajského rivala málem doplatil na náročný program, dlouhý středeční pohárový duel s Ostravou. „Kdyby to byl klasický devadesátiminutový zápas na normálním terénu, tak by to ještě šlo, ale kluci odehráli 120 minut a ještě na blátě, takže to pro ně bylo hrozně nepříjemné. Docházely jim síly, ale kluci, co tam přišli z lavičky, náš výkon dokázali zvednout a mužstvu pomoct,“ těší Červenku.

Juniorka Slovácka litovala hlavně neproměněných šancí v úvodu druhé půle. Domácí sice vedli 2:0, ale protivníka dalšími góly nedorazili a nakonec toho litovali.

„Byly to klíčové chvíle,“ uznává trenér Slovácka B Pavel Němčický. „Mohli jsme zvýšit, soupeři ještě víc odskočit. Místo toho jsme o náskok přišli. Pokud doma inkasujeme tři branky, je strašně těžké vyhrát,“ přidává.

S výkonem mužstva ale mohl být spokojený. „Pro diváky to byl určitě dobrý zápas. Mě mrzí, že i když jsme třikrát vedli, vedení jsme neudrželi. Chtěli jsme vyhrát, ale samozřejmě musím uznat i sílu soupeře. Ne náhodou je na prvním místě,“ prohlásil Němčický.

„Také Slovácko B má kvalitní tým, což potvrzuje od začátku sezony,“ oplací kompliment Červenka.

První půle byla zajímavá, ale bez nějakých extra šancí. Skóre otevřel hned v 10. minutě po Kohútově přihrávce krajní bek Merdovič, jenž propálil gólmana Lebánka prudkou ranou na zadní tyč.

Hanáci měli v úvodní části lehce navrch, hrozili hlavně po standardních situacích. Cupák ale hlavičkoval vedle a pokus kapitána Matouška brankář Velich vyrazil nad břevno.

„V prvním poločase jsme byli víc na balon, ale nezvládli jsme dva momenty a po jednom dostali gól,“ mrzí Červenku.

Dvougólový Chwaszc: Věděli jsme, že Baník zrovna není v optimální formě

Úvod druhé půle ale vyzněl jasně pro Slovácko, které mohlo duel rozhodnout. Juroška ale v jasné šanci pálil nad a střela Koryčana skončila na tyči. Vedení navýšil až Polášek, jehož centr zapadl přesně do šibenice.

„Nevím, jestli nám tak ztuhly nohy, ale úvod druhé půle byl od nás strašně pomalý, utahaný. Udělali jsme hrubé chyby a dostali z toho dva góly. Naštěstí neproměněné šance soupeře a gól z penalty nás vrátily zpátky do hry,“ uvedl Červenka.

Hosté snížili v 61. minutě, kdy pokutový kop nařízený za faul stopera Břečky na střídajícího Chwaszcze proměnil útočník Votava.

Kroměříž i díky střídáním ožila, výsledek srovnala. Po Matouškově jednoduchém nákopu za obranu se chytrým lobem přes špatně vyběhnutého Velicha prosadil Jeleček.

Hanáci se dál hnali dopředu, mířili za obratem. Sedlák ale hlavou mířil těsně vedle a Matouškovu ránu zneškodnil domácí brankář.

Béčko Slovácka nepříjemné chvíle přečkalo a potřetí udeřilo. Nedorozumění krajního obránce s brankářem využil Juroška, jenž vrátil celku z Uherského Hradiště vedení.

Hotovo ale zdaleka nebylo. Hanáci v napínavém finiši odvrátili porážku, po úniku a přihrávce Patrika Červenky se svým osmým gólem v sezoně prosadil nejlepší střelec soutěže Chwaszcz.

Ve strhujícím závěru chtěly vyhrát oba týmy. V nastaveném čase mohl rozhodnout Penice, ale z trestného kopu mířil pouze do zdi.

Fotbalisté Kroměříže po divoké remíze 3:3 zůstali v čele třetí ligy, tabulku ale vedou jenom o tři body před druhými Rosicemi. Slovácko B je páté.